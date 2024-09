Madagascar: Foire de l'agriculture - L'innovation placée au premier plan

J-1 pour la foire internationale de l'agriculture, qui se tiendra à partir de demain et jusqu'à samedi au parc des expositions Forello Tanjombato.

L'écrin du secteur agricole revient. La foire internationale de l'agriculture ouvrira ses portes demain avec des innovations qui seront au rendez-vous. Cette année, pour la sixième édition, les professionnels montent encore en grade et vont suivre de ce pas l'évolution de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche avec attention et innovations. C'est le cas, par exemple, des producteurs et fournisseurs d'intrants, se mettant au parfum des dernières évolutions sur le marché. Ils y vont aussi pour chercher des partenariats avec les nouveaux visages du secteur.

« Nous croyons que l'agriculture est le principal moteur pour le développement. Nous travaillons déjà dans ce sens avec les paysans et les producteurs en leur fournissant, par exemple, des sacs de toile afin qu'ils puissent écouler leurs produits. Mais ce que nous attendons vraiment de cette foire, en tant que partenaire, c'est de pouvoir réellement rencontrer les nouveaux acteurs du secteur agricole et soutenir ce secteur », confie la directrice adjointe d'Uniplast, une société d'emballage en polyéthylène possédant d'autres unités de production spécialisées dans d'autres consommables du quotidien. À noter que la foire se tiendra du 12 au 15 septembre. Lors de cet événement, plus de trois cents stands seront disposés dans un hall de 12 000 mètres carrés.

Transformation

Le partenariat dans le secteur privé a porté ses fruits, mais cette foire est aussi soutenue par l'État à travers ses ministères. Chacun y trouve le moyen de rendre visibles les réalisations de leurs politiques de développement et leurs appuis aux professionnels. Trois départements ministériels sont en première ligne: celui de l'Agriculture et de l'Élevage, celui de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Tous sont confiants dans le potentiel du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche.

« La foire internationale de l'agriculture est l'occasion de montrer la transformation qui s'opère dans la valorisation des produits locaux, dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les produits transformés localement seront exposés au stand du ministère de l'Industrialisation, justement pour montrer cette capacité des producteurs à développer des produits de qualité », confie pour sa part Njiva Rakotoarivonona, directrice générale de l'Industrialisation au MiC.

L'agriculture et les secteurs connexes se modernisent et il va aussi falloir rester dans le coup, notamment pour les producteurs d'intrants et les fournisseurs. Leur soutien au secteur se fait sentir, tant au niveau matériel que technique.

« L'heure est au dynamisme et à l'innovation. Le secteur agricole continue de se développer et de se moderniser. L'État soutient déjà la redynamisation du secteur à travers la promotion de nouvelles innovations, agroécologiques, techniques, mais aussi par le biais de la formation et les soutiens financiers. Cette foire sera justement une occasion d'aller à la rencontre des acteurs des différents secteurs et de soutenir leurs efforts quotidiens pour développer ce pilier du PIB du pays », concède un économiste spécialisé dans la question agricole.