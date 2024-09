Madagascar: Rugby à XV /Top 12 - Le Cosfa obligé de battre US Ankadifotsy

Les militaires, vice-champions de Madagascar en titre, partent largement favoris, avec cinq victoires en cinq sorties, ce dimanche face aux rugbymen de l'US d'Ankadifotsy. Cette rencontre entre dans le cadre des matchs comptant pour la sixième journée du championnat de Madagascar de première division masculine, appelé aussi Top 12, qui se déroule au stade Makis d'Andohatapenaka.

Depuis la reprise du championnat national après u, arrêt d'un mois, les militaires ont montré un nouveau visage. Dans la quête de la première place du championnat de Madagascar, ils sont obligés de battre US d'Ankadifotsy ce dimanche, pour faire pression sur les Dakarois, noms des joueurs de FT de Manjakaray.

L'arrêt d'un mois et quelques jours du championnat national a apporté un baume aux militaires devenus plus conquérants et plus forts physiquement. Ils ont retrouvé leur force d'antan et le style de rouleau compresseur, spécialité des militaires, est revenu, les joueurs d'Ankadifotsy sont prévenus.

Zone rouge

« Maintenant, nous sommes au grand complet et nous visons une sixième victoire. Dans les histoires de rencontre entre Cosfa et US d'Ankadifotsy, depuis l'an 2000, les joueurs d'Ankady ne nous ont jamais battus. Et j'espère que cette bonne performance continue toujours », confie Rija Randrianarison, coach de Cosfa.

Les deux dernières confrontations entre les deux équipes durant lesquelles le suspens a été constaté, ont été celles de 2016 et 2017. En 2016, au cours d'un quart de finale de la Coupe du Président, les joueurs d'Ankady ont réussi à tenir tête aux militaires en ne s'inclinant que d'un point 42-43.

En 2018, lors de demi-finale du Gold Top 8, les militaires se sont imposés sur le score de 17-15 dans un match très disputé. Depuis ces deux confrontations plutôt équilibrées, les joueurs d'Ankady ont été largement dépassés par la supériorité de Cosfa qui a dominé le rugby malgache de 2019 à 2022.

Les militaires ont remporté quatre titres successifs de champions de Madagascar, tandis que les joueurs d'Ankadifotsy n'ont jamais gagné aucun titre à ce jour. Ce match de dimanche constitue un nouveau défi et un challenge pour ces derniers qui veulent redorer leur blason face aux militaires. « Nous sommes un peu déçus de notre dernier match de dimanche. Contre les militaires, ce dimanche, nous tâcherons de limiter les dégâts et nous essaierons de nous montrer à la hauteur. Les militaires sont favoris, mais nous ne nous laisserons pas faire facilement », confie Louis Andry Harimanitra Tolojanahary, joueur de l'US d'Ankadifotsy.

Depuis le début du championnat de Madagascar 2024, l'US Ankadifotsy a joué cinq matchs et n'a gagné qu'une seule victoire. Les joueurs d'Ankady se placent à la dixième place avec un seul point. En cas de défaite, ils approchent la zone rouge.