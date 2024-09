Madagascar: Décès - Le monde de la musique pleure la disparition du bassiste Fanaiky

Le bassiste Ny Herivelona Fanaiky Rasolomahatratra, plus connu sous le nom de Fanaiky, est décédé à l'âge de 54 ans hier matin après une longue bataille contre une maladie rénale.

Une étoile du jazz s'éteint. Ny Herivelona Fanaiky Rasolomahatratra, dit Fanaiky, bassiste chevronné, auteur-compositeur et arrangeur de renom, s'est éteint hier à l'âge de 54 ans après des années de lutte contre une maladie rénale. Ce vendredi 6 septembre, le concert « I-Jazz Fetisibal » à l'Ivokolo Analakely a été son dernier rendez-vous avec ses fans, et aussi le dernier moment passé avec sa fidèle guitare basse.

Cette année, Fanaiky célébrait ses 37 ans de carrière. Alors qu'il s'apprêtait à participer au Festival Angaredona les 21 et 22 septembre. « Nous l'avons appelé lundi soir, sa voix était inhabituelle, il n'était pas en forme, mais il avait confirmé sa présence au festival. Ce matin, sa femme nous a informés qu'il était parti pour une séance de dialyse, mais hélas, il n'en est jamais revenu. J'ai partagé avec lui des scènes mémorables, aussi bien lors de tournées nationales qu'internationales. C'était un homme au talent immense, strict mais toujours joyeux. Son départ laisse un vide immense dans le monde de la musique. Paix à son âme », témoigne avec émotion Rajery, son ami et collaborateur de longue date.

Fanaiky a commencé à jouer de la guitare basse à l'âge de 8 ans. Depuis, il a tracé sa route dans le monde du jazz, se hissant parmi les meilleurs bassistes malgaches et devenant une figure incontournable, représentant le jazz malgache lors de festivals internationaux. En reconnaissance de son immense talent et de sa précieuse contribution à la scène artistique nationale, Fanaiky a été élevé au rang de Commandeur de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture en 2022.

Un grand bassiste

Fondateur du groupe Solomiral en 1986 avec ses frères, il a constamment étonné par ses harmonies raffinées. Ses improvisations captivaient systématiquement le public, le laissant sous le charme de son jeu unique et envoûtant. Fanaiky laisse derrière lui une veuve et cinq orphelins, ainsi qu'une communauté artistique profondément attristée. «Je suis dévastée. J'ai partagé un long chemin avec lui et ses frères du groupe Solomiral. Même si la distance nous a séparés, je n'oublierai jamais l'impact qu'il a eu sur ma carrière de chanteuse.

Il n'était pas seulement un grand bassiste, mais aussi un frère et un ami. Ses rires, ses boutades et surtout le son de sa basse resteront gravés dans ma mémoire pour toujours », confie la chanteuse Lalatiana. Les obsèques de Fanaiky se déroulent à l'Ecar Saint-Etienne Ambanidia, avant son inhumation à Ambatobe Analamahitsy. Le départ de ce grand artiste laisse un héritage indélébile dans le monde du jazz malgache et une profonde tristesse dans le coeur de tous ceux qui l'ont connu.