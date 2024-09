Afrique Centrale: Uniffac - Le tournoi zonal U-20 repoussé au 21 septembre

Le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui devrait débuter le 11 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville, a été repoussé au 21 septembre, selon la dernière circulaire publiée par l'institution, le 5 septembre.

Le tournoi zonal met aux prises sept sélections des moins de 20 ans d'Afrique centrale et est qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de la catégorie.

« Nous avons l'honneur de vous informer que le tournoi zonal U-20, Brazzaville 2024, comptant pour les éliminatoires de la CAN U-20 2025, initialement prévu du 11 au 25 septembre dans notre circulaire n° 14 du 30 juillet 2024 sera organisé du 21 septembre au 4 octobre à Brazzaville. Le calendrier des rencontres vous sera communiqué ultérieurement », précisé la circulaire signée par Martin Etonge, directeur exécutif.

Les sélections engagées sont reparties dans deux poules. Les Diables rouges du Congo sont logés dans le groupe A avec les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), la Guinée équatoriale et le Tchad.

Le groupe B mettra aux prises le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine (RCA). Les deux meilleures sélections de la compétition seront qualifiées pour la phase finale de la CAN. La dernière édition organisée à Brazzaville en 2022 a été remporté par les Diables rouges. Le Congo et la RCA avaient validé leur qualification pour la CAN U-20 2023 disputée en Egypte. Le Cameroun et la RDC avaient respectivement occupé les troisième et quatrième places.

Dans cette compétition, les Congolais avaient été éliminés en quarts de finale par la Tunisie aux tirs au but 4-5 après un score de 3-3 au temps réglementaire. C'est, d'ailleurs, grâce à cette prestation que le Congo a participé aux derniers Jeux africains d'Accra, au Ghana.

Pour le tournoi de l'Uniffac qui se déroule pour la deuxième fois à Brazzaville, les ambitions sont les mêmes pour le Congo : se qualifier pour la phase finale de la CAN. Cette compétition sera très relevée.