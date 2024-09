Soudan: Le ministre des Affaires étrangères participe à la réunion ministérielle de la Ligue Arabes

Le Caire — SE. M. Hussein Awad Ali ministre- en charge- des Affaires étrangères a participé mardi à la réunion du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel, qui s'est tenue au siège de la Ligue au Caire.

La réunion a vu la participation de la plupart des ministres arabes des Affaires étrangères et a vu le transfert de la présidence du Conseil ministériel de la Mauritanie au Yémen.

La réunion a été prononcée par le secrétaire général de la Ligue des États Arabes et de nombreux invités de marque, dirigés par. M. Hakan Fidan, Ministre des Affaires étrangères de Turquie, et M. Joseph Borle, Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union Européenne, Mme Sergid Kaag, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Coordonnatrice en chef pour les affaires humanitaires et la reconstruction de la bande de Gaza.

Les paragraphes de la réunion comprenaient des questions qui concernent le monde arabe, et la réunion a abouti à une décision arabe unifiée de soutenir la question palestinienne, à laquelle les participants ont convenu d'accorder la priorité et la plus haute importance dans les décisions de ce Conseil./OSM