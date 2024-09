Soudan: L'ambassadeur du Soudan - Le pays récoltera bientôt les fruits de la visite d'Al-Burhan

Beijing — L'ambassadeur de la République du Soudan en Chine, Omar Siddig a déclaré que la réunion bilatérale entre le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, et le président chinois Xi Jinping a assuré l'unité du Soudan, rétablissant sa sécurité et sa stabilité, et qu'il devait être soutenu économiquement.

L'ambassadeur a affirmé que les deux présidents se sont engagés à régler les dettes entre les deux pays de manière amicale.

Il a souligné, que le président chinois s'est engagé à soutenir le Soudan sur le plan économique et a exhorté les entreprises chinoises qui opéraient au Soudan à revenir une fois que la sécurité et la stabilité seront rétablies dans le pays.

L'ambassadeur Siddig a expliqué que les réunions les plus importantes que le président Al-Burhan a tenues en Chine ont été la réunion avec la China National Petroleum Corporation (CNPC), qui est la société qui a extrait le pétrole au Soudan à toutes ses étapes, où Al-Burhan a rencontré le président du conseil d'administration de la CNPC qui a promis que la CNPC reprendrait bientôt ses travaux et étendrait ses activités dans les domaines du pétrole et des énergies renouvelables, ajoutant que la CNPC se verrait accorder de nouveaux blocs sur lesquels va travailler jusqu'à ce qu'elle récupère ses dettes.

L'ambassadeur a qualifié la visite en Chine de très importante et opportune, et le Soudan en récoltera bientôt les fruits, révélant que le président chinois a fait don de 210 millions de yuans (30 millions Dollars) au Soudan pour soutenir l'économie soudanaise.