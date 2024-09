Centrafrique: La Banque mondiale soutient la résilience face au changement climatique au pays

communiqué de presse

Washington — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un don de 70 millions de dollars (soit un peu plus de 41 milliards de FCFA) provenant de l'Association Internationale de Développement (IDA)* pour améliorer l'accès aux infrastructures et aux services de base et renforcer la résilience face au changement climatique dans les villes centrafricaines.

Le Projet des villes inclusives et résilientes en République centrafricaine (PROVIR) devrait permettre à environ 1,6 million de personnes de bénéficier de meilleures conditions de vie avec un accès amélioré aux services de base et à des infrastructures résilientes au changement climatique. Les habitants des villes sélectionnées seront ainsi protégés contre les risques d'inondations ou d'érosion grâce à des systèmes de drainage améliorés pour la gestion des eaux pluviales et la stabilisation des pentes.

« Des dizaines de milliers de personnes dans les villes centrafricaines sont exposées aux risques de catastrophes naturelles qui sont aggravés par le changement climatique. La RCA n'est pas suffisamment équipée pour faire face à des précipitations de plus en plus intenses, entraînant notamment des risques d'érosion et d'inondation qui menacent les populations et les infrastructures et services urbains essentiels » souligne Guido Rurangwa, représentant résident de la Banque mondiale en République centrafricaine.

Le projet cible en particulier les groupes vulnérables des villes de Bangui et Berberati, notamment les personnes déplacées, les femmes et les jeunes.

Classée au deuxième rang mondial en termes vulnérabilité au changement climatique, la RCA est exposée à de nombreux risques de catastrophes naturelles exacerbées par la pauvreté et l'insécurité politique. En 2022, des pluies torrentielles ont déplacé 22 450 personnes, détruit 2 000 maisons et une douzaine de ponts ainsi qu'inondé des milliers de latrines et de puits. En outre, l'accélération de la désertification, qui aggrave la disparition des pâturages et des terres arables dans le sud du Tchad et dans le nord de la RCA et alimente déjà les conflits en lien avec la transhumance, accroit le phénomène d'urbanisation vers les villes où les populations trouvent refuge.

Le PROVIR soutient le programme de lutte contre le changement climatique et la résilience du Groupe de la Banque mondiale, notamment le Plan d'action sur le changement climatique (2021-2025), pour promouvoir un développement vert, résilient et inclusif ainsi que des villes compétitives.

*L'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 76 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,6 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements est en constante augmentation et s'est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l'Afrique.