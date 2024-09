Angola: Agostinho Neto considéré comme une figure incontournable en Afrique

Huambo (Angola) — L'anthropologue et chercheur Gregório Chicola considère le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, comme une figure incontournable en Afrique, dotée d'une large vision politique et littéraire, qui a contribué à la libération des peuples.

Se confiant à l'Angop, à l'occasion de la Journée du Héros National, qui se célèbre le 17 septembre, le professeur universitaire a également dit que, à travers ses poèmes, António Agostinho Neto a influencé les nationalistes à lutter pour la libération nationale, ainsi qu'à susciter des mouvements panafricanistes appelant pour le respect des droits civils, sociaux et politiques.

Il a souligné qu'avec ses oeuvres littéraires « A Hora da Largada », « Renúncia Impossível » et « Sagrada Esperança », il a encouragé la lutte pour la résistance et la critique sociale, qui a galvanisé les actions contre le joug colonial des nationalistes.

Gregório Chicola a indiqué qu'on ne peut pas parler de décolonisation de l'Afrique sans évoquer la figure d'António Agostinho Neto, qui, dès son plus jeune âge, a joué un rôle important dans le mouvement international d'amnistie pour l'indépendance, démontrant qu'il n'était pas seulement un citoyen angolais, mais du monde.

Pour l'anthropologue, la façon dont il pensait et agissait, avec un universalisme culturel, a été cruciale pour la libération de l'Afrique australe, il suffit de regarder ses déclarations : « L'Angola est et sera, de sa propre volonté, une tranchée solide de la révolution en Afrique. », «En Namibie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, c'est la continuation de notre lutte ».

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, pour l'exaltation de cette figure incontournable, le point de départ doit être la plus grande diffusion de ses oeuvres littéraires, politiques et sociales auprès de la nouvelle génération, afin qu'elle connaisse son héritage en Angola, en Afrique et dans le monde.

Gregório Chicola exhorte les Angolais à ne pas transformer la figure d'António Agostinho Neto en une attitude réductionniste et en otage d'un seul parti politique, mais plutôt en un héros national avec une dimension internationale, qui dépasse les dimensions idéologiques et partisanes.

Il a déploré le fait qu'il y a des étudiants qui ne lisent pas les oeuvres d'António Agostinho Neto, car ce sont des livres à caractère international, notamment la « Sagrada Esperança », l'un des plus traduits au monde, dans plus de 50 langues.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Kaxicane, Icolo e Bengo et est décédé le 10 septembre 1979.

En tant que premier président de l'Angola, il a proclamé l'indépendance nationale du régime colonial portugais de l'époque, le 11 novembre 1975.

Il est une référence dans la culture nationale, ayant écrit plusieurs ouvrages traduits dans différentes langues, notamment les « Quatro Poemas de Agostinho Neto », en 1957, « Sagrada Esperança » (1974) et « A Renúncia Impossível » (1982).