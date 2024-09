Angola: Mise en relief des facteurs aggravant l'écosystème

Luanda — Le président de l'Association Industrielle d'Angola (AIA), José Severino, a souligné mardi, l'abattage aveugle d'arbres, le brûlage et l'exploitation minière comme les principales actions qui contribuent à la dégradation des sols et de l'écosystème du pays.

Selon le leader de l'association, qui intervenait lors de l'atelier sur le climat et les perspectives du marché du carbone en Angola, le pays a souffert de problèmes environnementaux tels que la déforestation, les ravins, la sécheresse, l'altération du cycle hydrologique et la contamination de l'eau, dus à la mauvaise exploitation des ressources naturelles.

Il a défendu un plus grand contrôle, des sanctions plus sévères et une législation plus active, qui promeut le marché du carbone afin de ne pas compromettre les générations futures.

L'idée de renforcer la loi est soutenue par le membre de l'Association angolaise du carbone et du marché, Jorge Gabriel, pour qui le début de la réglementation environnementale constitue un obstacle à la mise en oeuvre de ce marché.

Selon lui, la création d'une loi climatique, qui agit et régule le marché susmentionné, encouragerait les investissements dans le secteur.

En vue d'une plus grande ouverture, l'expert a déclaré qu'une plus grande alphabétisation, des discussions et une couverture médiatique autour de cette question mondiale sont nécessaires, impliquant les communautés, les organisations civiles, les universités et le secteur privé, pour dynamiser ce segment et promouvoir les entreprises de l'économie verte.

« Il est nécessaire de sensibiliser les gens à l'importance du monde vert, de la préservation de l'environnement et de ce qui peut être générateur du marché du carbone, comme mécanisme de réduction des émissions de carbone », a-t-il souligné, en faisant référence à des études qui indiquent que l'économie verte pourrait générer, d'ici 2030, plus de trois millions d'emplois en Afrique, notamment en République démocratique du Congo (RDC), en Afrique du Sud et en Égypte.

Selon Jorge Gabriel, l'Angola peut se joindre à cette projection à travers des actions telles que le boisement et le reboisement d'espaces verts.

Marché du carbone

Le marché du carbone est le système d'achat et de vente de crédits carbone.

En suivant cette voie, l'Angola entend garantir les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à travers l'attribution de quotas d'émission (crédits).

Cette procédure oblige les entreprises à investir dans le segment des énergies renouvelables et, étant donné les faibles émissions par rapport au quota (crédit) alloué, elles peuvent vendre à une autre dans une situation moins favorable, qui achète en fonction des besoins présentés ou des crédits disponibles.

Un crédit de carbone équivaut à une tonne (1 000 kilogrammes) de dioxyde de carbone. À l'heure actuelle, le crédit de carbone sur le marché international coûte plus de 90 dollars, selon un indicateur d'Investing.com.

Récemment, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a mentionné que le pays dispose déjà de projets de développement liés au carbone, dont la mise en oeuvre devra surmonter des défis majeurs.

Cela implique l'achèvement de la certification des forêts et des zones de conservation de l'environnement, des parcs nationaux et des réserves, l'opérationnalisation de l'observatoire du climat, la création d'un système de certification de crédits de carbone, le développement de projets de réduction des émissions et le renforcement des capacités institutionnelles.