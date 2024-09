Ile Maurice: Samir Matabudul prend les rênes de la transformation numérique de la SBM

Après près de vingt ans passés à l'étranger, Samir Matabudul a rejoint la SBM Bank (Mauritius) en tant que Chief Information and Digital Officer depuis le lundi 9 septembre.

Cette arrivée s'inscrit dans la stratégie ambitieuse de digitalisation de la banque, qui mise sur le recrutement de professionnels dotés d'une solide expérience internationale pour atteindre ses objectifs de croissance et de développement.

Ancien lauréat et diplômé de l'Imperial College de l'Université de Londres, Samir Matabudul a fait ses armes chez Accenture, où il a exercé le rôle de directeur de 2006 à 2024. Avant de s'installer au Canada, il a acquis une vaste expérience en gestion de projets et en conseil en informatique, ayant travaillé pour des entreprises de renom à Maurice, en Europe et à Singapour.

«Avec son expérience dans le domaine, Samir est un choix idéal pour le poste de Chief Information and Digital Officer, d'autant que la SBM s'est engagée depuis janvier 2024 dans une nouvelle stratégie qui repose en grande partie sur le numérique. Je suis confiant que son arrivée à la Banque donnera la bonne orientation à nos ambitions de transformation numérique, afin d'assurer que la SBM demeure à la pointe de l'innovation technologique et continue d'offrir une valeur exceptionnelle à ses clients», soutient Premchand Mungar, Chief Executive de SBM Bank (Mauritius) Ltd.

Samir Matabudul est reconnu pour sa capacité à transformer des relations clients complexes, à mettre en place des services informatiques de classe mondiale et à diriger des équipes globales réparties sur plusieurs continents.

Ses compétences stratégiques et son approche pratique des enjeux technologiques ont été des atouts clés dans des secteurs variés tels que les services financiers, l'hôtellerie et les services publics. Dans le cadre de cette dynamique de transformation, la SBM Bank envisage de renforcer davantage son équipe de direction dans les mois à venir, en recrutant d'autres talents d'envergure internationale capables de guider la banque dans ses ambitions de croissance et de développement.