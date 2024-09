Afrique de l'Ouest: Manque de données fiables et actualisées sur les migrations de main-d'œuvre

La ville de Dakar a abrité du 10 au 11 septembre 2024, la Réunion des experts de la CEDEAO sur les questions de Migrations de Main-d'œuvre. Une session avec les différents représentants de la CEDEAO a été ouverte par le Directeur Général du Travail et de la Sécurité sociale, Karim Cissé, représentant le Ministre Sénégalais du Travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, Yankhoba Diémé.

En effet, c'est dans le cadre des travaux portant sur la question de la Migration de Main-d'œuvre, que les experts de la CEDEAO se sont réunis, avec pour fil conducteur l'avancée des résultats de l'étude et l'outil sur la migration de main-d'œuvre. Un processus entamé le 03 septembre dernier lors de la réunion virtuelle de pré-validation. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, on manque de données fiables et actualisées sur les migrations de main-d'œuvre, et les données existantes sont difficiles à comparer et à agréger, car, les définitions des migrations, les périodes de référence et les systèmes de classification ne sont pas harmonisés entre les pays.

AllAfrica/ Vincent Leorma Karim Cissé, Directeur Général du Travail et de la Sécurité sociale, prenant part à l'ouverture de la Réunion des experts de la CEDEAO sur les Migrations de Main D'œuvre.

Selon le DG du Travail, Karim Cissé《 La migration de main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest est d’une importance Capitale pour le développement économique et social de nos pays. Elle est un phénomène omniprésent dans notre sous-région》dans son allocution, il a également énuméré l'estimation des migrations provenant de la CEDEAO. Pour lui, « il est estimé que 90 % des 8,4 millions de migrants en Afrique de l’Ouest proviennent des pays membres de la CEDEAO. Cette forte mobilité est liée en grande partie à l’activité économique, notamment dans les secteurs agricole et informel. 》 a-t-il ajouté.

Nonobstant, le manque de données fiables et harmonisées pour comprendre pleinement les dynamiques de la migration de main-d’œuvre.

Le représentant du Ministre du Travail a spécifié les difficultés observées, 《 Les données existantes sont fragmentées, difficilement comparables, et les définitions, périodes de référence ainsi que les systèmes de classification varient considérablement d’un pays à l’autre 》dans cette mesure, la tenue de cette réunion de travail a été d'une importance cruciale pour l'examination de ce phénomène lié à l'exode de Main-d'œuvre.

allAfrica/ Vincent Leorma La Réunion des experts CEDEAO sur la migration de Main d'Œuvre qui s'est tenue à l'hôtel Axil de Dakar

À rappeler que les sources de données régionales sur la migration de main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest sont très limitées. Bien que la Commission de la CEDEAO travaille à l'harmonisation de la collecte de données entre les pays de la région, elle en dispose actuellement très peu.

La teneur des échanges durant la réunion.

Le contexte planté, ces réunions du 10 et du 11 septembre, ont eu pour objectifs la présentation de l'outil de reproduction des migrations de travail en Afrique de l'Ouest, l'élection du bureau de Commission de la CEDEAO ainsi que la présentation des outils de la déclaration des migrations de Main d'œuvres avant, son traitement et sa validation. Les points cruciaux ont été l'examination de rapports fournis et l'adoption d'éventuelles contributions.

Ainsi, de façon échelonnée, les travaux se sont soldés par l'adoption des TDR sur les points focaux pour les migrations, ainsi que les rôles et responsabilités de la CEDEAO pour permettre l'utilisation opérationnelle de l'outil.