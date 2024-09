Afrique: L'Union africaine et l'ONU en Éthiopie ont adressé leurs meilleurs voeux de Nouvel An aux Éthiopiens.

Addis Abeba — L'Union africaine (UA), les Nations unies (ONU) et les ambassades basées à Addis-Abeba ont adressé leurs meilleurs voeux de Nouvel An au peuple éthiopien.

Les Éthiopiens célèbrent aujourd'hui le premier jour du Nouvel An éthiopien 2017 avec un espoir et un dévouement renouvelés pour leur avenir.

La communauté diplomatique basée à Addis-Abeba a adressé ses meilleurs voeux de Nouvel An aux Éthiopiens et a exprimé son optimisme pour la nation.

« Melkam Addis Amet", Bonne année - en langue amharique - à tous nos frères et soeurs éthiopiens qui célèbrent le Nouvel An 2017. Que cette nouvelle année apporte de bonnes nouvelles et la prospérité à la grande nation et au peuple éthiopiens », selon un communiqué publié par l'UA.

« Alors que nous entrons dans la nouvelle année éthiopienne (2017 CE), au nom de l'ONU Éthiopie, je vous souhaite à tous une bonne année », a déclaré le Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Ramiz Alakbarov.

Ensemble, embrassons la nouvelle année avec enthousiasme et une vision commune pour faire avancer les solutions durables et nationales pour le peuple éthiopien, a-t-il noté.

Diverses ambassades basées à Addis-Abeba, tells que des États-Unis, de Russie, de Grande-Bretagne et de Chine, entre autres, ont également adressé leurs voeux de Nouvel An au peuple éthiopien et exprimé leur optimisme pour l'avenir du pays.