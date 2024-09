Soudan: Ethiopian Airlines va étendre son service vers Port Soudan.

Addis Abeba, le — Ethiopian Airlines a annoncé le lancement d'un service de vol quotidien vers Port Soudan, au Soudan, à compter du 1er octobre 2024.

Cette expansion stratégique renforce davantage l'engagement d'Ethiopian Airlines à améliorer la connectivité à travers le continent africain et au-delà, à favoriser la croissance socio-économique régionale et à faciliter le commerce et le tourisme.

Selon Ethiopian Airlines, la nouvelle route offrira des options de voyage fluides aux passagers voyageant entre l'Éthiopie et le Soudan, ainsi qu'à relier les voyageurs de l'ensemble du vaste réseau d'Ethiopian Airlines à cette importante ville portuaire de la mer Rouge.

L'introduction de ce service souligne l'engagement d'EthiopianAirlines à répondre aux besoins évolutifs du marché africain et à contribuer au développement économique du continent.

Le vol inaugural, ET350, partira d'Addis-Abeba à 11h00 et arrivera à Port Soudan à 12h15. Le vol retour, ET 351, quittera Port Soudan à 14h15 et reviendra à Addis-Abeba à 17h30.

Les deux vols seront opérés par l'avion Boeing 737 Max de pointe, garantissant un voyage confortable et fiable. « Nous sommes heureux de relier nos frères et soeurs soudanais de Port Soudan à Addis-Abeba et au reste du monde grâce à notre vaste réseau mondial », a dévoilé Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

« En introduisant des vols quotidiens vers Port Soudan, nous combinons les cultures et les économies. Cette expansion témoigne de notre dévouement indéfectible à servir notre continent et ses habitants, en favorisant le progrès et la prospérité dans les airs. »

Avec l'inclusion de Port Soudan, Ethiopian Airlines étend son réseau à 66 destinations en Afrique.

L'inauguration de cette nouvelle ligne souligne la volonté d'Ethiopian Airlines d'élargir sa présence dans toute l'Afrique, tout en améliorant simultanément la connectivité pour les voyageurs d'affaires et de loisirs.

Port Soudan, une ville stratégiquement située le long de la mer Rouge, agit comme un centre essentiel pour le commerce et l'économie de la région.