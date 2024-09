Maroc: L'application 'MyMoroccanUniv' renforce les capacités des étudiants face aux défis de la transformation numérique (ministre)

El Jadida — L'application "MyMoroccanUniv", une plateforme intégrée de communication au sein de l'université, est de nature à renforcer les capacités des étudiants face aux défis liés à la transformation numérique, a indiqué, mardi à El Jadida, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui.

"L'application 'MyMoroccanUniv' permettra de faciliter la communication des étudiants, staffs administratif et technique, et enseignants-chercheurs avec leurs universités. Cette plateforme qui reposant sur l'intelligence artificielle, est la première en son genre pour l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique", a souligné le ministre lors d'une visite à des établissements relevant de l'Université Chouaib Doukkali (UCD) d'El Jadida.

Disponible sur Android et prochainement sur IOS, la plateforme offre divers services, notamment l'accès aux cours de soutien, aux formations linguistiques, aux services d'orientation universitaire et à la gestion des demandes d'attestations, a expliqué M. Miraoui dans une déclaration à la MAP, en marge de cette visite qui a pour objectif de s'informer des mesures prises dans le cadre de la rentrée universitaire 2024-2025.

M. Miraoui, accompagné du président de l'UCD, Az-eddine Azim, a notamment visité la Faculté des sciences et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et d'autres établissements relevant de l'UCD, où il s'est informé des dispositifs mis en place pour l'inscription des étudiants. Une présentation de l'application "MyMoroccanUniv" a été également donnée à cette occasion.

Aussi, le ministre s'est rendu à l'Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA), ainsi qu'au Centre Code 212, dont l'ouverture est prévue pour fin 2024 dans le but de renforcer les digital skills des étudiants et partant, faciliter leur intégration du marché du travail.

A ce titre, il s'est félicité de l'adoption, pour la première fois, de la digitalisation dans le dispositif de la rentrée universitaire, faisant, par ailleurs, état d'un programme para-universitaire renforcé (sports, théâtre, cinéma, musique et peinture, etc), en faveur de l'épanouissement des étudiants.

De son côté, le président de l'UCD d'El Jadida a affirmé que cette visite permet de s'enquérir des dispositions prises par l'université pour réussir cette nouvelle étape importante, marquée par le lancement de chantiers et projets prioritaires dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan National d'Accélération de la Transformation de l'Écosystème de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (Pacte ESRI 2030).

M. Azim a salué, par ailleurs, l'introduction, pour la première fois, de la digitalisation dans le dispositif de rentrée universitaire, évoquant l'importance des services offerts par l'application "MyMoroccanUniv".