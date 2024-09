Afrique: Jeux paralympiques - Les champions d'Algérie heureux d'avoir fait honneur au drapeau national à Paris

Les champions algériens, médaillés lors de la 17e édition des Jeux Paralympiques (Paris 2024), ont exprimé, mardi à Alger, leur immense joie d'avoir réalisé leurs ambitions et honoré le drapeau national, après avoir remporté six médailles d'or et cinq de bronze, plaçant ainsi l'Algérie en tête du classement des pays arabes et africains.

Accueillis au salon d'honneur de l'aéroport International "Houari Boumediene", par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, les médaillés ont unanimement souligné l'importance d'avoir hissé haut le drapeau national à Paris, saluant le soutien de l'Etat ainsi que les encouragements de la communauté algérienne établie en France.

"Louange à Dieu d'avoir réussi à apporter, ne serait-ce qu'une modeste contribution à mon pays et de réaliser ce que je n'avais pas pu faire à Tokyo, en remportant deux médailles d'or consécutives. Très satisfait de ce résultat qui n'est pas le fruit de mon seul effort, mais celui d'une grande famille qui m'a toujours soutenu dans cette aventure", a déclaré le double médaillé d'or du 100m et 400m (T13), Djamil Skander Athmani.

"Cela n'a pas été facile, d'autant que la victoire n'est venue qu'après de grands sacrifices et un travail acharné au fil des années, grâce à mes efforts et à ceux de mon entraineur, en plus des maintes facilitations accordées en vue d'une bonne préparation à plusieurs niveaux", a déclaré Athmani.

Médaillée d'or au lancer du poids (F-57), Safia Djelal, qui a également battu le record paralympique qu'elle détenait, a évoqué les difficultés rencontrées lors de ce grand rendez-vous sportif, assurant qu'elle "aurait pu faire un meilleur record".

Et de souligner "ce n'est pas une mince affaire que de remporter la médaille d'or et de réaliser un record paralympique, d'autant que le jour de la compétition a été marqué par des averses, ce qui m'a justement empêchée de faire un record meilleur que celui que j'avais enregistré. Toujours est-il, je suis parvenue à remporter, grâce à Dieu, cette victoire et à hisser haut le drapeau national à Paris".

De son côté, le champion paralympique de judo, Abdelkader Bouamer (-60 kg, J1), a mis en avant le soutien dont il a bénéficié de la communauté algérienne établie en France, bien qu'il ait affronté en finale un adversaire iranien qui fut le grand favori pour remporter l'or.

"Je félicite tout le peuple algérien et en particulier notre communauté en France qui nous a fortement soutenus tout au long des Jeux pour ce titre remporté. Nous avons réussi à représenter l'Algérie de la meilleure manière possible en hissant haut le drapeau national", a déclaré le judoka Bouamer.

Et d'ajouter : "la finale a été l'étape la plus difficile car j'ai affronté un adversaire iranien expérimenté. De plus, j'ai commencé les préparatifs tardivement, ce qui a rendu difficile ma qualification pour les Jeux Paralympiques, mais j'ai réussi à gagner grâce à ma volonté et au soutien du staff technique qui m'a beaucoup aidé, surtout en déterminant les points faibles et forts de tous les adversaires".

Pour sa part, la championne paralympique en lancer du disque (F57), Nassima Saifi a déclaré : "c'est un sentiment indescriptible, surtout que les Jeux se déroulaient à Paris. Nous sommes allés là-bas avec détermination pour revenir avec des médailles et hisser le drapeau national autant que possible, ce qui s'est réalisé. Merci à Dieu l'hymne national a retenti en France six fois. C'est merveilleux."

"Je remercie la communauté nationale qui nous a apportés un grand soutien lors des compétitions et nous a encouragés à donner le meilleur de nous afin de parvenir à réaliser notre objectif et hisser l'emblème algérien à Paris. C'est unique", a-t-elle ajouté.

"Dieu Merci, j'ai réussi à faire lever tout le monde pour l'hymne national", a-t-elle confié.

Pour sa part, le chef de la délégation algérienne participant à Paris et président de la fédération algérienne handisport (FAH), Sid Ahmed Elasri a assuré que "toutes les conditions favorables ont été réunies pour les athlètes afin qu'ils puissent se donner à fond. Il n'est pas évident de récolter six (6) médailles, je félicite tous les athlètes et leurs entraineurs qui se sont sacrifiés pour hisser le drapeau de l'Algérie à Paris".

Le responsable a adressé ses remerciements également à "la communauté algérienne, le peuple algérien et les médias qui nous ont accompagnés le long de de notre parcours, ce qui a encouragé davantage nos sportifs à s'imposer".

"Nous devons préserver cet acquis grandiose et poursuivre dans la même cadence en vue d'honorer l'Algérie dans tous les rendez-vous internationaux", a conclu le président de la FAH.

Les six médailles d'Or ont été décrochées par Skander Djamil Athmani (400 m et 100m / T13), Safia Djelal (lancer de poids assis / F57), Nassima Saïfi (lancer du disque / F57), Abdelkader Bouamer (para-judo -60 kg / J1) et Brahim Guendouz (200m Kayak para-canoé / KL3).

Les cinq breloques en bronze ont été décrochées par Nassima Saifi (poids/F57), Ahmed Mehideb (Club/F32), Lynda Hamri (Longueur/F12), Ouldkouider Ishak (para-judo: -60kg/J2) et Hocine Bettir (para-powelifting): 65kg.

Avec 26 athlètes (18 hommes et 8 filles), l'Algérie a bouclé sa participation aux 17es Jeux paralympiques de Paris-2024 en tête au niveau arabe et africain et à une honorable 25e place mondiale sur 186 pays, au tableau final des médailles.