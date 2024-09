Afrique: CAN 2025/Libéria-Algérie (0-3) - Les 'remplaçants' ont fait le travail

MONROVIA — La sélection algérienne de football, malgré l'absence de plusieurs titulaires blessés, a réussi à conserver la tête du groupe (E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025), après son importante et large victoire contre le Libéria (0-3), obtenue mardi après-midi à Monrovia, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules.

Comme si le fait de jouer en déplacement, contre un adversaire qui ambitionne de renouer avec la CAN après plusieurs années d'absence, et dans des conditions de jeu difficile (pelouse synthétique) ne suffisait pas, la sélection algérienne a été confrontée en effet à une cascade de blessures durant les 48 heures qui ont précédé son déplacement au Libéria. Des "bobos" assez sérieux, qui ont obligé pas moins de cinq pièces maîtresses, dont le capitaine Ryad Mahrez, à déclarer forfait.

Les autres joueurs qui ont été dispensés de ce déplacement, également pour cause de blessure, sont le latéral gauche Rayan Aït Nouri, les milieux de terrain Houssem Aouar et Ismaïl Bennacer, ainsi que le jeune attaquant du VfL Wolfsburg, Mohamed Amine Amoura.

Néanmoins, malgré tous ces aléas, les hommes du coach Vladimir Petkovic ont répondu présents, frappant même un grand coup à Monrovia, en l'emportant avec l'art et la manière (0-3), confortant leur place de leader.

%

Les Verts ont réussi à ouvrir le score dès la 17e minute de jeu, par l'intermédiaire d'Amine Gouiri, qui avait bénéficié d'une belle passe de la part du novice Mohamed Farsi dans la surface de réparation.

Huit minutes plus tard, et profitant de la fébrilité de l'adversaire qui semblait toujours sous le choc d'avoir encaissé le premier but, les algériens ont doublé la mise par Adem Zorgane, d'un joli tir des 25 mètres qui n'a laissé aucune chance au gardien libérien.

A partir de la demi-heure de jeu et semble-t-il mis en confiance par leur confortable de deux buts, les camarades de Ramiz Zerrouki n'hésitaient plus à attaquer avec cinq, voir six joueurs à la fois, se procurant plusieurs autres occasions de scorer devant une équipe libérienne manifestement dépassée par le cours des événements. La meilleure occasion d'entre elles a probablement été celle d'Amine Gouiri (39e), qui après un excellent travail collectif sur l'aile gauche, avait failli trouver la lucarne opposée, d'une belle frappe enroulée, décochée des 18 mètres.

Un jeu offensif qui s'est poursuivi avec la même cadence, même après la pause, car les Algériens semblaient s'appliquer à ne pas tomber dans le piège du relâchement. Ce qui les auraient exposés à un éventuel retour de l'adversaire.

Un choix judicieux et qui a fini par porter ses fruits, puisque la sélection nationale a réussi à ajouter un troisième but, qui l'a définitivement mise à l'abri.

C'était à la 80e minute de jeu, par l'intermédiaire de fraîchement incorporé Baghdad Bounedjah, qui avait profité d'une balle relâchée par le gardien suite à un débordement de l'autre remplaçant de luxe Youcef Attal, pour secouer les filets d'un tir à bout portant (0-3).

Une victoire amplement méritée pour la sélection algérienne, qui malgré l'absence de plusieurs cadres, a fourni une belle prestation, sur tous les plans.

En effet, outre son récital offensif, les coéquipiers de Ramy Bensebaini ont produit du beau jeu tout au long du match, en se basant sur des passes courtes, avec une occupation intelligeant de toute la surface du terrain pourtant difficile à jouer.

Le mérite de la sélection nationale est d'autant plus grand que ce rendement a été assuré par des joueurs pas souvent titulaires, mais qui ont répondu présents et qui ont fait le job à l'image de Mohamed Farsi et Adem Zorgane, auteurs d'une belle prestation.

Dans l'autre match de ce Groupe (E), disputée lundi à Malabo, la Guinée équatoriale et du Togo s'étaient neutralisés (2-2, mi-temps : 1-1). Les buts de l'équipe hôte ont été inscrits par Asue (17e) et Buyla (75e), alors que Aholou (45e) et Laba (90e+5e) avaient marqué pour le Togo.

A la faveur de ces résultats, et après deux journées de compétition, l'Algérie reste solidement en tête du groupe avec six points, devant le Togo (2 pts), au moment où la Guinée équatoriale et le Libéria ferment la marche, avec un point chacun.

Les 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2025, prévues du 7 au 15 octobre 2024, verront l'Algérie affronter le Togo en aller et retour. De son côté, la Guinée équatoriale croisera le fer avec le Liberia.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiées pour la phase finale de la CAN-2025, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.