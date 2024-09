Congo-Kinshasa: Avec un lot important de kits scolaires offerts - Sama Lukonde à la rescousse des élèves de Kasenga !

Profitant de son séjour dans le territoire de Kasenga, le Président de la Chambre Haute du Parlement a effectué une descente sur terrain pour apporter le sourire aux élèves de cette partie du pays à qui il a offert un lot important de Kits scolaires, un geste salutaire qui vient en appui et en accompagnement des efforts du Gouvernement de la République dans le secteur de l'éducation.

Comme il l'avait promis lors de son adresse à la population dimanche dernier, juste après son arrivée, le Speaker de la Chambre Haute n'est pas revenu les mains bredouilles.

Cette fois-ci, il a, plutôt, ramené des kits scolaires pour tous les élèves de 7 écoles répertoriées dans la circonscription de Kasenga, d'où son passage à titre symbolique à l'école primaire Kasenga.

Geste d'accompagnement du Gouvernement

S'exprimant devant les élèves, il a souligné que son geste constitue simplement un accompagnement des actions du Gouvernement.

« Chers élèves bonjour.

Je suis très content d'être avec vous ce matin, je suis venu ici pour vous rendre visite et vous apporter un petit accompagnement pour cette nouvelle année scolaire. Cet accompagnement qui vient à la suite des efforts faits par le gouvernement de la République sous les instructions du Président de la République, le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue à réaliser ce que nous appelons le programme de 145 territoires. Dans ce programme, nous construisons des écoles parce que la Constitution demande à ce que nous puissions avoir la gratuite de l'enseignement parce que l'éducation, c'est cela même le développement du pays.

%

On voudrait que parmi vous les élèves que je vois aujourd'hui, garçons comme filles, demain qu'on puisse voir une autre personne, peut-être elle, elle pourra devenir présidente du Senat demain, peut que cela sera le petit garçon là-bas, qui pourra devenir premier ministre. Mais, pour pouvoir y arriver, il faut vous former et il faut l'éducation. A ce programme de la gratuité de l'enseignement, moi je viens aussi apporter mon petit édifice pour accompagner ce programme et soulager les parents parce que la gratuité de l'enseignement c'est pour permettre à ce que nous puissions avoir plus d'élèves à l'école et alléger les parents.

Je viens aussi de les alléger à mon tour avec ces petits kits scolaires qu'on va distribuer à chacun d'entre vous. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Ce kit scolaire ne sera pas seulement donné dans cette école. On va les donner aussi à tous vos amis, tous les élèves des autres écoles, ici à Kasenga centre mais aussi à d'autres secteurs de Kasenga pour accompagner les élèves de manière à ce qu'ils puissent se former, s'éduquer parce que c'est ce qui va permettre le développement de notre pays demain », a dit le Speaker du Sénat.

Travail d'arrache-pied

Sama Lukonde a exhorté, par ailleurs, les élèves à travailler d'arrache-pied pour gagner le pari de cette année scolaire.

« Vous devez travailler dur cette année parce qu'on ne veut voir personne échouer. On veut vous voir tous réussir et on veut vous voir être tous demain des grands hommes des grandes dames qui vont construire notre pays. Et donc, tel est le petit message que je voulais apporter aux élèves d'abord mais, aussi, aux parents et encourager surtout, le gouvernement à poursuivre avec ce programme qui permet la gratuité de l'enseignement pour la formation de notre population. Ce n'est pas moi seulement qu'il faut applaudir mais surtout, le Président de la République. Il faut applaudir le travail que le gouvernement fait et surtout, il faut applaudir ceux qui sont en train de vous former », a-t-il martelé.

Par ce geste louable et généreux de plus de 4500 kits scolaires qui tombent une semaine après la rentrée scolaire, Sama Lukonde a rencontré favorablement l'assentiment des fils et filles de Kasenga et surtout des élèves qui n'ont pas hésité d'exprimer leur satisfaction par des applaudissements à l'endroit de leur bienfaiteur, l'honorable président du Sénat.

De leur côté, les enseignants ont exprimé leur joie par rapport à ce don des kits scolaires. Un enseignant de l'Ep Kasenga s'est exprimé en ces termes :

« Nous sommes très contents d'avoir reçu le don du sénateur et président du Sénat. Il y a des cahiers ; des mallettes et pour les parents la période semble être difficile parce qu'ils n'ont pas encore acheté les kits scolaires. C'est une lourde tâche pour eux. Mais grâce à ce don, les parents sont allégés ».

Il y a lieu de signaler que c'est dans l'après-midi de ce lundi 9 septembre 2024 que le Président du Sénat, après ce marathon somme toute harassant, a regagné la ville de Lubumbashi où il entend multiplier d'autres actions.