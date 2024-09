Maroc: Séisme d'Al Haouz - Réhabilitation des constructions endommagées à la Médina de Marrakech, grand satisfecit des bénéficiaires

Marrakech — Grand satisfecit, célérité dans l'exécution des travaux, mobilisation sans relâche de l'ensemble des intervenants, accompagnement et suivi rigoureux assurés par les autorités, ce sont les maîtres-mots de l'opération de réhabilitation des constructions endommagées par le séisme d'Al Haouz au niveau de la médina de Marrakech.

En effet, ce tissu ancien, cœur battant de la Cité ocre vit, depuis le lancement du programme de reconstruction de grande envergure, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au rythme d'une dynamique soutenue de mise à niveau et de réhabilitation des maisons et des Foundouks, totalement ou partiellement démolis, et des différentes bâtisses affectées par le tremblement de terre du 8 septembre 2023.

Un effort colossal a été déployé au sein de la médina, l'une des zones les plus touchées au niveau de la préfecture de Marrakech, par les autorités locales qui sont à pied d'oeuvre et travaillent d'arrache-pied en vue de mener à bon port ce chantier.

C'est dire qu'au niveau de ce tissu urbain, l'opération de reconstruction post-séisme est sur la bonne voie et se déroule dans le cadre d'une synergie exemplaire entre les différentes parties prenantes à la faveur d'un élan solidaire et collectif pour assurer la réussite de ce chantier, qui passe essentiellement par la contribution effective et l'engagement de tous (autorités locales, bénéficiaires, acteurs institutionnels...etc).

%

En témoigne le sentiment de grand soulagement et de profonde satisfaction qu'affichent à la fois les propriétaires des maisons et de locaux au sein de Fondouks faisant l'objet de réhabilitation et de mise à niveau dans le cadre de l'opération de reconstruction post-séisme.

Approchés par la MAP, ces bénéficiaires ont tenu à exprimer leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui ne cesse d'entourer de Sa haute sollicitude et de Sa haute bienveillance les victimes du séisme d'Al Haouz.

Ils ont salué aussi les efforts conséquents déployés par les autorités, conformément aux Hautes Instructions Royales, et loué leur engagement et leur mobilisation continus pour assurer l'accompagnement nécessaire et le suivi minutieux des interventions programmées.

Dans des déclarations, des habitants ainsi que des artisans et propriétaires de locaux au sein du Foundouk Benchbaba, dont les travaux de réhabilitation ont été achevés, ont mis en avant la célérité et la réactivité des autorités locales et des acteurs institutionnels concernés pour surmonter toutes les difficultés et veiller au bon déroulement de l'opération de reconstruction, notamment à travers les visites régulières des chantiers et la facilitation des procédures.

Les bénéficiaires de cette opération de reconstruction ont également fait part de leur grande satisfaction quant à la cadence et l'état l'avancement des travaux, dont certains ont été totalement achevés alors que d'autres sont à un stade très avancé.