Maroc: Séisme d'Al Haouz - Important dispositif pour la réhabilitation du secteur agricole à Taroudant

Taroudant — Un important dispositif a été déployé au niveau de la province de Taroudant pour la réhabilitation et le développement du secteur agricole, une année après le séisme d'Al Haouz.

Dans ce sens, il a été procédé à la mise en oeuvre du programme d'urgence prioritaire pour l'atténuation des effets de cette catastrophe naturelle, élaboré conformément aux Hautes Instructions Royales, indique un communiqué de la Direction Régionale de l'Agriculture du Souss Massa .

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 167 millions de dirhams, ce programme qui a bénéficié à quelque 20.300 agriculteurs touchés dans les communes relevant de la province de Taroudant a porté sur trois axes principaux.

Le premier axe relatif aux infrastructures agricoles et dont les projets sont réalisés en totalité, a permis la construction et l'aménagement des pistes sur une longueur globale de 42.5 km, ainsi que la mise en place des ouvrages antiérosifs pour lutter contre l'érosion et l'éboulement et les phénomènes de glissement outre la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles au niveau de 25 périmètres de petite et moyenne hydraulique PMH, la création et l'équipement de 7 points d'eau et la réhabilitation des Seguias sur un linéaire global de 3.3 km.

Le deuxième axe relatif aux infrastructures économiques agricoles concerne l'aménagement, la construction et l'équipement des locaux des unités de valorisation réalisées dans le cadre du Plan Maroc Vert et de la Stratégie Génération Green et touchées par le séisme, ainsi que 12 unités de valorisation des produits du terroir .

%

Cette action à fort impact socioéconomique permis à ces organisations professionnelles, dont la majorité sont des coopératives féminines, de reprendre leur activité et de participer aux événements et salons agricoles à l'échelle nationale et régionale.

Le troisième axe concerne la reconstitution du capital de production agricole et la relance des filières animales. Ainsi un effectif total de 11380 têtes d'animaux d'élevage ont été distribués (ovin, caprin) au profit de 1.100 éleveurs, aussi le programme a réalisé la distribution de l'orge à titre gratuit, aux éleveurs sinistrés des communes les plus impactées par le séisme.

Cette opération a concerné la province de Taroudant et a porté sur une quantité d'orge de 87000 qx distribuée au profit d'environ 11.000 éleveurs des communes territoriales les plus impactées.

Les composantes de ce programme d'urgence réalisé avec la célérité et professionnalisme requises ont eu un impact très positif sur les agriculteurs relevant des communes touchées par le séisme, notamment en matière de la reprise rapide de l'activité agricole, ce qui leur a permis de continuer à bénéficier de l'appui des services du Département dans le cadre du programme habituel de la Stratégie Génération Green, selon la même source.

Aussi, les services du Département de l'Agriculture aux niveaux central, régional et provincial et en parfaite coordination avec les autorités locales et les élus, ont optimisé leurs interventions de terrain pour la mise en oeuvre de ce programme à travers des commissions qui ont travaillé en parfaite coordination, notamment durant la phase de l'évaluation rapide des dégâts et l'établissement des listes des agriculteurs sinistrés.