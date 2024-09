Congo-Kinshasa: Judith Suminwa confirme le dépôt du Projet de loi des Finances 2025 dans le délai constitutionnel

Les deux chambres du Parlement reprennent service lundi 16 septembre 2024, pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, a reçu ce mardi 10 septembre, la Première Ministre Judith Suminwa qu'accompagnaient le Ministre des Finances Doudou Fwamba et le Vice-Ministre du Budget Elysé Bokumwana.

Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le Projet de Loi des Finances exercice 2025, le Projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le Projet de Loi Rectificatif exercice 2024.

«Au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit le temps pour pouvoir échanger avec différentes institutions. Nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire, il était donc important d'échanger avec l'honorable Président de l'Assemblée Nationale par rapport à un certain nombre de sujets.

Vous savez bien que cette session est essentiellement budgétaire, et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va, bientôt, en respectant les principes de la LOFIP [Loi relative aux finances publiques], venir déposer le Projet de Loi des Finances, exercice 2025, le Projet de Loi portant Reddition des Comptes exercice 2024 et le Projet de loi Rectificatif exercice 2024», a déclaré, la Première Ministre Judith Suminwa, au sortir de l'audience.

A en croire la Première Ministre, rien ne peut empêcher le dépôt du Projet de budget 2025 dans le délai constitutionnel. Elle a fait savoir que la contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposé au parlement.

«Nous avons été investis depuis le 12 juin, et depuis lors, le travail a commencé. Parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'actions du Gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée Nationale. Et partant de là, le travail a commencé pour la loi rectificative, celle sur la reddition des comptes mais aussi pour le Projet de Loi des Finances. Il faut donc féliciter les Experts qui ont travaillé au niveau des ministères du budget et des finances ainsi que du plan. Ils ont fait un travail des titans en deux mois et demi», a précisé la Première Ministre Judith Suminwa.

La cheffe du gouvernement a rappelé que les trois projets de loi ont été validés lors de la réunion du Conseil des Ministres extraordinaire du lundi 09 septembre 2024.

Notez que cette visite de la Première Ministre s'inscrit dans le cadre de la concertation institutionnelle initiée par la Cheffe du Gouvernement dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives.