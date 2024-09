Congo-Kinshasa: Inventeur d'une caméra spéciale brevetée aux USA , Défis sécuritaires - Toutes les vérités de Jean Kanya aujourd'hui face aux investisseurs au pays !

Quelques jours seulement après son arrivée, le samedi 7 septembre dernier, à Kinshasa, en RD. Congo, Jean Kanya Kamangu, CEO de 2GI Incorporation, rencontre aujourd'hui mercredi 11 septembre 2024, dans la commune référentielle de la Gombe, des personnalités issues de tous les acabits, pour passer aux actes.

En raison de la maîtrise du processus de fabrication de son invention, il va de soi qu'au cours d'une séance de démonstration calibrée d'au moins deux heures, qu'il puisse convaincre et ramener dans l'escarcelle ou le giron de ses principaux co-associés, tous ces milliers d'investisseurs opérant en RD. Congo dont l'épineuse question de sécurité de leurs résidences, lieux de travail, sites d'hébergement et autres auberges, Hôtels, Restaurants et Supers Marchés, Shoppings Malls, Cabarets et Lounges bars, Bâtiments administratifs, est devenue pratiquement un croque-mitaine jusqu'au point de susciter, à longueur des nuits et jours, des inquiétudes et craintes, pourtant, inutiles.

Il aura ainsi le temps de montrer son invention et, surtout, de démontrer son utilité publique et sociétale.

Jean Kanya, Ingénieur de son état, plus de quatre ans d'expérience dans les domaines au caractère transversal allant des télécommunications à l'Informatique, de l'Internet jusqu'à la télédistribution, a innové autrement.

Si bien qu'aujourd'hui, le brevet en sa possession force, à la fois, l'admiration de tous et, surtout, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RD. Congo, de l'ensemble du Gouvernement Suminwa, et le soutien de toutes les personnes de bonne volonté, aux initiatives de ce fils du terroir né des entrailles d'une mère et d'un père, tous deux congolais de souche songye, s'il faut ainsi ne pas manquer l'obligation de rappeler, tout de même, ses vraies origines situées en plein coeur de la Lomami, dans le territoire de Lubao et, plus précisément, dans le secteur de Tshofa.

Depuis les Etats-Unis où il s'est installé en tant qu'Ingénieur sorti de plusieurs Universités parmi les plus enviables de la France et de tant d'autres pays basés non loin de l'Hexagone, il a inventé un modèle de caméra ultra rapide sur base de la technologie de pointe dont l'usage peut rassurer et placer la RD. Congo au diapason des pays capables d'affronter n'importe quelle piste de solutions aux problèmes de la défense de la patrie, de la sauvegarde de la souveraineté et, même, du respect absolu de l'intangibilité des frontières nationales.

Mieux que quiconque, il propose, lui, un spécimen de caméra moderne, facile, accessible à toutes les bourses et adapté à toutes les zones d'opérations dans le secteur de la surveillance, du contrôle, de la veille stratégique et de la protection de la population aussi bien congolaise que de tous les pays disséminés partout à travers le monde.