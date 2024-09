Congo-Kinshasa: Replay sur la descente de Jacques Djoli dans son terroir de Boende/Tshuapa

A quelques jours de la rentrée parlementaire prévue en mi-septembre, le Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli est allé s'acquitter de son devoir constitutionnel, celui de passer ses vacances parlementaires auprès de sa base dans sa circonscription électorale. C'est le mercredi 4 septembre 2024 que l'aéronef de la compagnie d'avion Gomair à bord duquel avait pris place le Rapporteur de la Chambre Basse du Parlement, avait atterri dans le territoire de Boende, province de la Tshuapa. Comme de coutume, un accueil très chaleureux avait été réservé à ce digne fils de la contrée appelé affectueusement « l'intelligentsia de la Tshuapa.

C'est le Gouverneur de province, Armand Yambe, qui est venu personnellement saluer cet hôte de marque au pied d'avion. L'aérodrome était en ébullition. Des nombreux du parti cher au Professeur Djoli, les Bâtisseurs du Congo (BC), agitaient leurs drapeaux de même que ceux des autres formations politiques du regroupement auquel il appartient : ANB, AREP, etc. Après les honneurs militaires, le cortège entouré d'une nuée d'inconditionnels a emprunté le Boulevard Lumumba pour gagner la résidence du tout nouveau Gouverneur de province. Une autre foule compacte les y attendait.

Malgré la fatigue due à ce long voyage, Jacques Djoli s'est ensuite, en empruntant l'avenue Mobutu, rendu au siège de son parti où il s'est adressé brièvement à la population de Boende et aux militants de BC. C'était en présence du Président Interfédéral. Le Député national élu du territoire de Boende a rappelé la mission principale lui assignée par l'Assemblée Nationale : pacifier le territoire de Befale en proie au phénomène Nkuse. Dans son speech, il a aussi annoncé l'installation de la nouvelle autorité provinciale et de son équipe gouvernementale. Histoire de favoriser la bonne marche de la Tshuapa.

Au cours de cette même journée, l'Honorable Rapporteur a tenu des réunions marathon. Tour à tour, il a reçu les conseillers communaux, les étudiants de l'Université Technologique de la Tshuapa dont il est le promoteur, les professionnels des médias de cette contrée ainsi que les membres de son équipe de campagne. Il a prêté une oreille attentive et promis des solutions à leurs diverses doléances. Les premiers lui ont exprimé leur ras-le-bol sur la discrimination dont ils sont victimes de la part du Gouvernement central depuis les scrutins de 2023 et de l'ineffectivité du PDL 145 Territoires à Boende.

Les seconds ont émis le voeu de voir l'UNITEC passer du statut de locataire à celui de propriétaire. Ils sont répartis rassurer du lancement imminent des travaux de construction de leur alma mater. La rencontre avec les journalistes de la Radio Tshuapa Développement (RTD), Libéral FM, RTNC, s'est muée en une conférence de presse au cours de laquelle le Professeur Djoli a abordé toutes les questions d'actualité dont le crédit carbone et PDL-145 T. A l'issue de sa rencontre avec son équipe de campagne, la star musicale de Boende, Kérosène, a émerveillé l'assistance. Une cérémonie ancestrale a clos de belle manière cette journée de dur labeur. Toujours dans sa résidence, une lance a été remise à ce digne fils du terroir par l'autorité coutumière en guise de transmission du pouvoir ancestral.

Pacification de Befale

Surnommé « le Pacificateur », Vital Kamerhe, le Speaker de l'Assemblée Nationale, a investi le Rapporteur de cette institution parlementaire de la mission de planter le havre de la paix dans le territoire de Befale où sévit, depuis un certain temps, le phénomène « Nkuse » similaire au « Kuluna » à Kinshasa ou « Mobondo » dans le Maï-Ndombe. Aussi, le vendredi 6 septembre 2024, le Professeur Djoli a-t-il conduit une forte délégation dans cette contrée en proie à la criminalité juvénile.

Le Gouverneur Armand Yambe, le Député national Zacharie Botuli, le Député provincial élu du territoire de Befale, Alfred Elese, des éléments des FARDC, de la PNC et de la DGM ont fait partie de ladite délégation. L'objectif était de réconcilier deux camps opposés, l'un regroupant des jeunes proches de l'actuel Président de l'Assemblée Provinciale de la Tshuapa, Daniel Mokoko, et l'autre constitué des jeunes acquis à la cause de l'ancien Vice-gouverneur de province, Toussaint Elese. Selon la population de Befale, cet antagonisme remonte aux joutes électorales de 2023 au terme desquelles Makoko a été proclamé élu par la Centrale électorale au détriment de Elese. Ils sont donc devenus deux frères ennemis.

Le lendemain, samedi 7 septembre, s'est tenue une réunion de sécurité au cours de laquelle l'Administrateur de ce territoire a brossé à l'intention de la délégation conduite par le Rapporteur de l'AN la situation sécurité dans cette partie du pays. Ensuite, le Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli a initié une série de consultations avec les chefs des secteurs, groupements et localités, de même que la société civile et la notabilité. Le message adressé à ses interlocuteurs était clair : sensibiliser sur le développement et la paix à Befale et le bannissement de la violence sous toutes ses formes.

Il s'est aussi entretenu avec quelques jeunes auteurs de ces crimes odieux ou crimes contre l'humanité. D'un ton ferme, Jacques Djoli a condamné avec véhémence l'inconscience de ces groupes de jeunes et leur instrumentalisation et manipulation par les politiciens avides du pouvoir. Tigana, Steven, Arnaud, Tetra et compagnie ont pris l'engagement devant ladite délégation de devenir des nouvelles créatures en vue d'oeuvrer pour la paix et le développement de Befale. Les victimes se sont également exprimées. Une fois à Kinshasa, un rapport détaillé sera soumis au Président de la Chambre Basse du Parlement afin de trouver rapidement des solutions à ce désastre.

Le dimanche, les membres de la délégation ont tenu un meeting à la place de la Territoriale. Toutes les couches de la population ont pris d'assaut ce lieu pour écouter les pouvoirs publics. Le changement de paradigme et une sévère mise en garde à l'endroit des récidivistes sont la quintessence de ce dialogue social. L'épilogue de cette mission aura été la signature de l'acte d'engagement par ces jeunes revenus à la raison ainsi que les autorités locales de Befale. Ils ont ainsi fumé le calumet de la paix.

Par ailleurs, la délégation a profité de cette descente à Befale pour palper du doigt quelques ouvrages construits dans le cadre du PDL-145T. Jacques Djoli et sa suite se sont dits satisfaits des infrastructures sociales de base trouvées sur place, notamment des écoles, centres hospitaliers et bâtiments administratifs. Des remerciements ont été adressés au Président de la République, Félix Tshisekedi, l'initiateur du PDL-145T.

Après l'étape de Befale, la délégation a regagné Boende où Jacques Djoli a mené d'autres activités, notamment pour le compte de son parti politique BC. Lui et son équipe plient bagages pour regagner la capitale en vue de préparer sereinement la rentrée parlementaire prochaine qui sera exclusivement consacrée à l'examen et adoption du projet de budget 2025.

A l'instar de l'illustre Jules César, le Député national élu du territoire de Boende peut donc dire en latin : « Veni, vidi, vici. »