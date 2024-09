Congo-Kinshasa: Selon la Dynamique sociale pour le développement et la paix, une justice chère au pays a pour conséquence l'instauration d'une justice populaire et arbitraire

La hausse des frais de justice n'a pas laissé la plateforme Dynamique sociale pour le développement et la paix indifférente. Selon le coordonnateur de cette dynamique, me Ramazani Shabani, la justice est par nature un service non marchand. Elle est gratuite.

Lorsqu'on la rend chère, elle devient inaccessible aux indigents qui ne trouveront plus un autre moyen que de se rendre eux-mêmes justice, à en croire cette dynamique. Avec a bancarisation des frais de justice au ministère de la justice, il faut débourser plus de 700 dollars américains avec de nombreux documents à faire valoir à la direction des cultes et associations pour obtenir une autorisation de fonctionnement.

De la Rawbank à la Cadeco au palais de justice, ce sont des avocats et des délégués des associations non confessionnelles qui y défilent pour s'acquitter de cette exigence. Frais de consignation, frais proportionnels, frais de certificat de nationalité, etc. tout est bancarisé pour la transparence.

D'où, l'accès à la justice et la hausse des frais de justice. C'est le thème du magazine de promotion des droits et devoirs. Droits et Citoyenneté cherche à comprendre pourquoi cette hausse ? Est-que tout justiciable accède facilement à la justice ? Comment la justice est administrée sous d'autres cieux ? Ce magazine est produit par Jeef Ngoy Mulonda.