Afrique: Alassane Ouattara, président de la Côte-d'Ivoire - «La Banque africaine de développement est une source de fierté et d'espoir pour l'Afrique »

La Banque africaine de développement (Bad) a célébré les 9 et 10 septembre 2024, ses 60 ans d'existence. Selon un communiqué de presse de l'institution, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a conduit mardi les célébrations du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement.

A cette occasion, M. Ouattara a loué les actions de la Bad dans le continent. « C'est une étape historique et un motif de célébration, mais c'est aussi l'occasion de constater que la Banque africaine de développement a financé des infrastructures essentielles et contribué à améliorer les conditions de vie de millions d'Africains. La Banque est une source de fierté et d'espoir pour l'Afrique », a déclaré M. Ouattara.

Le président Ouattara s'exprimait à l'occasion de la deuxième journée des festivités, qui constituait la journée officielle du jubilé de diamant de la Banque et qui s'est déroulée à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui abrite le siège de l'institution.

M. Ouattara a toutefois ajouté qu'il restait encore du travail à faire. « Notre Banque est un soutien indéfectible en temps de crise. L'Afrique continue d'être en proie à des inondations et à des guerres, et la faim sévit. La Banque doit donc faire encore plus et encourager les États à investir davantage dans les domaines du climat et de l'agriculture et à oeuvrer en faveur de la paix et de la démocratie pour mettre un terme à ces guerres », a-t-il déclaré.

Le président de la Banque africaine de développement et président des Conseils d'administration du Groupe de la Banque, Akinwumi Adesina, a décrit les célébrations du 60e anniversaire de l'institution à Abidjan comme un « jour de joie », tout en rendant hommage au chef d'État du pays hôte, M. Ouattara, qu'il a qualifié de « pilier offrant un soutien extraordinaire ».