Maroc: Plus de 7 MDH pour soutenir 68 projets dans les domaines de la musique, de la chanson, des ARTs de la scène et de la chorégraphie

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a alloué plus de 7 millions de dirhams (MDH) pour soutenir 68 projets dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie au titre de l'année 2024.

La commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans ce secteur s'est réunie durant la période allant du 10 juillet au 02 septembre 2024 pour l'examen des dossiers de candidature, soulignant que le secrétariat de la commission a reçu, via la plateforme numérique, 216 dossiers, indique le ministère dans un communiqué.

Ces projets se répartissent entre la production musicale et les chansons (61 projets d'une valeur de 6.378 millions DH), la promotion et la distribution du produit musical et des chansons (3 projets d'un montant de 430.000 DH), la participation aux festivals internationaux de musique (un projet à 60.000 DH), la résidence artistique (2 projets d'une valeur de 80.000 DH) et les arts de la scène et de la chorégraphie (un projet à 60.000 DH), précise le communiqué.

La Commission, présidée par Samir Bahajine, est composée de Najia Attaoui, Laila Chakir, Lamiaa Azizi, Younes Talib, Mohamed Zaki, Mohamed Damou, Amine Hadaf et Taoufiq Faridi.