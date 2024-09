Afrique: CAN Maroc 2025 - La RDC s'impose devant l'Ethiopie (2-0) et consolide sa première place du groupe G

Les Léopards de la République Démocratique du Congo se sont imposés devant les Walya de l'Ethiopie 2-0, lundi 9 septembre, au stade Benjamin Mkapa, à Dar-es-Salam, en Tanzanie, en match de la deuxième journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025.

Une belle victoire des Léopards en déplacement qui leur permet de consolider leur première place au classement de ce groupe G avec désormais 6 points.

Mais sur terrain, la victoire a trop tardé pour se dessiner. Les 45 premières minutes ont été soldées par un score vierge (0-0), avec une possession de balle éthiopienne. Les Walya d'Ethiopie maladroits auraient pu mener en cette fin de la première mi-temps par 2 buts à 0, mais hélas, ils ont préféré rater leurs deux bonnes occasions de buts.

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre qui a vite compris pourquoi les Ethiopiens se sont permis d'inquiéter la défense congolaise, a lancé Théo Bongonda à la place de Chadrack Akolo, puis Edo Kayemba à la place Gaël Kakuta. La deuxième mi-temps sera alors bon pour les Léopards qui verront le milieu de terrain commencer à bien jouer son rôle. Pas pour longtemps, c'est Joris Kayembe, qui fait toujours des bonnes choses lorsqu'on lui donne quelques temps de jeu, va s'illustrer avec un magnifique une-deux, changeant de direction pour faire la passe à Théo Bongonga bien positionné pour l'ouverture du score. L'on joue la 62ème minute.

Et comme pour en finir une fois pour toute avec cette équipe Ethiopienne, Desabre lance Mesachak Elia et Fiston Mayele à la place respectivement de Yoane Wissa et Samuel Eessende. Les Léopards deviennent plus que détendus sur terrain. C'est ainsi que sur une balle de corner, Fiston Mayele va bien placer une tête au deuxième poteau pour le deuxième but à la 76ème minute. Pour la suite, il n'y aura plus rien. Les remportent le match haut les mains.

Dans l'ensemble de la partie, les Congolais ont eu 8 tirs dont 5 cadrés, contre 11 pour les Ethiopiens, un seul seulement cadré.

Pour rappel, la dernière fois que la RDC a joué contre l'Ethiopie remonte au 1er juin 2007. C'était un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Ghana 2008. Le match s'était joué à Addis-Abeba, soldé par un score 1-0 en faveur des Ethiopiens.

La RDC à l'époque était conduit par l'entraîneur belge Henri Dépireux, qui est décédé l'année passée. Il avait aligné une équipe composée de Robert Kidiaba comme gardien de but, le capitaine Bageta Dikilu et Fabrice Mwemba dans l'axe central, Erci Kulutakuta et Belmond Sumbu dans les latéraux formant une ligne de défense. Au milieu de terrain, Tshilola Tico et Albert Milambo dans la défensif, et Matumona Roum dans l'offensif. Enfin, Cedrik Makiadi et Mbala Mbuta Biscotte dans les ailiers, et Dieumerci Mbokani dans la pointe.

Dans ce match, Robert Kidiaba blessé, était obligé de céder sa place à Alain Kizamba dès la 7ème minute. Ensuite, Trésor Mputu Mabi avait remplacé Albert Milambi à la 35ème minute. L'unique but éthiopien était inscrit à la 30ème minute.