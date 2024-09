Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des obligations fortement boostée de 174,491 milliards FCFA en l'espace de deux journées de cotation.

En l'espace de deux journées successives de cotation, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) a été fortement boostée de 174,491 milliards FCFA.

En effet, après avoir enregistré une hausse de 127,478 milliards FCFA le mardi 10 septembre 2024, suite à la première cotation au compartiment des obligations de la BRVM des emprunts obligataires intitulés Trésor Public du Burkina Faso (TPBF) 6,30% 2024-2029 et TPBF 6,55% 2024-2031 pour un montant de 129,682 milliards FCFA, le marché des obligations a enregistré à nouveau une hausse de 47,013 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 11 septembre 2024 avec une capitalisation passe de 10 495,315 milliards FCFA la veille à 10 542,328 milliards FCFA.

La hausse de la séance du 11 septembre 2024 est consécutive à la première cotation au compartiment des obligations de la BRVM de l'emprunt obligataire intitulé Etat du Mali 3% 2024-2031 d'un montant de 50,396 milliards de FCFA. Dans le but de mobiliser des ressources en vue d'assurer la couverture de ses besoins de financement, l'Etat du Mali, à travers la Direction Nationale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis cet emprunt obligataire.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 18 au 25 juillet 2024 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

%

A l'issue de l'opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 5 039 600 obligations Etat du Mali 3% 2024-2031 pour un montant total de 50,396 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 16,908 milliards, à 9 403,896 milliards FCFA contre 9 420,804 milliards FCFA le mardi 10 septembre 2024.

La valeur des transactions est descendue à 548,192 millions FCFA contre 1,291 milliard FCFA la veille.

Les trois indices sont de nouveau en baisse. C'est ainsi que l'indice composite a cédé 0,18% à 259,07 points contre 259,54 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé aussi de 0,18% à 129,09 points contre 130,15 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,22% à 114,36 points contre 114,61 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 885 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,15% à 1 035 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,94% à 535 FCFA), BOA Mali (plus 2,56 à 1 800 FCFA) et BOA Bénin (plus 1,98% à 4 895 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 2 450 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 5,74% à 3 200 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 3,60% à 1 340 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,50% à 3 705 FCFA).