Cote d'Ivoire: Le pays perçoit 195,518 milliards FCFA des investisseurs entre le 3 et le 10 septembre 2024.

Entre le 3 septembre 2024 et le 10 du même mois, la Côte d'Ivoire a reçu des investisseurs opérant sur le marché financier de l'UEMOA, la somme globale de 195,518 milliards FCFA au sortir de deux émissions d'adjudication simultanée de bons et obligations assimilables du trésor.

L'émission du 3 septembre avait permis de lever la somme de 109,553 milliards FCFA. Celle du 10 septembre 2024 a été sanctionnée par l'encaissement de 85,965 milliards FCFA à d'une adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 91 et 357 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 ans et 7 ans.

L'émetteur sollicitait 80 milliards de FCFA et s'est retrouvé avec des soumissions globales de 92,495 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 115,62%.

Le montant des soumissions retenu est de 85,965 milliards FCFA et celui rejeté à 6,530 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 92,94%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,60% pour les bons ayant une durée de 91 jours, 7,25% pour ceux de 357 jours, 7,62% pour les obligations de 3 ans, 7,64% pour celles de 5 ans et 6,18% pour celles de 7 ans.

Le remboursement des bons est prévu le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 décembre 2024 pour ceux de 91 jours et au 2 septembre 2025 pour ceux de 357 jours. Le paiement des intérêts se fera d'avance et seront précomptés sur leur valeur nominale.

Le remboursement du capital des obligations interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 septembre 2027 pour celles de 3 ans, au 11 septembre 2029 pour celles de 5 ans et au 11 septembre 2031 pour celles de 7 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera par an selon le taux fixe annoncé qui est de 5,70% pour les obligations de 3 ans, 5,90% pour celles de 5 ans et 6% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.