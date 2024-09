Congo-Kinshasa: Elections dans le Kwilu - La Société Civile réclame la publication d'un nouveau calendrier électoral

Y-aura-t-il élection en 2024 dans les territoires de Masimanimba et de Yakoma ? La question mérite d'être posée alors que les espoirs s'estompent à trois mois et demi de la fin de l'année en cours. Aucun nouveau calendrier n'est publié par la Commission électorale nationale indépendante(CENI) après le rendez-vous manqué du 12 juillet dernier. Cette situation inquiétante pousse la société civile à briser le silence qui réclame la publication d'un nouveau calendrier électoral.

Après une longue période d'observation, les deux territoires ne participent pas au jeu politique qui découle des élections du 20 décembre 2023. La société civile de Masimanimba qui s'est exprimée, dans une déclaration dimanche 8 septembre dernier, s'oppose totalement à la demande de publication des résultats du 20 décembre formulée par les forces vives basées à Bandundu. Elle exige la publication d'un nouveau calendrier et le financement du processus par le gouvernement congolais.

« Les jeunes (forces vives) du Kwilu, résidents à Bandundu doivent comprendre qu'on ne peut pas avoir un gouverneur qui n'a pas les suffrages des élus de Masimanimba, le faire serait un acte illégitime. En outre, le droit de chaque entité de se faire représenter par ses élus est constitutionnel. Certains électeurs ne sont pas représentés parce que leurs élus n'ont pas encore mandat. C'est pourquoi, nous demandons à la Commission électorale nationale indépendante(CENI) de publier un nouveau calendrier fixant les vraies dates des élections à Masimanimba », a dit Emmanuel Nakahosa, secrétaire de la société civile de Masimanimba.

Les résultats des législatives nationales et provinciales avaient été annulées dans ces deux entités à cause des fraudes. Yakoma et Masimanimba ne sont donc pas représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les Assemblées provinciales.

Deux rendez-vous n'ont pas été concrétisés après l'annulation des suffrages en janvier aux territoires de Masimanimba et Yakoma. L'élection était d'abord annoncée le 24 avril puis reportée au 12 juillet. La CENI ne donne encore aucun signal sur la question. Lors d'une manifestation vendredi dernier à Bandundu, les forces vives du Kwilu ont exigé la publication des résultats des élections du 20 décembre dernier. Leur demande se fonde sur l'acquittement de tous les agents de la Commission électorale nationale indépendante accusés d'être à la base de la fraude électorale.

Rappelons que, le tribunal de paix de Masimanimba (Kwilu) a débuté, vendredi 12 avril, le procès contre trois agents électoraux. Il s'agit du chef d'antenne, du logisticien et du chargé de l'information à la CENI. Ces trois agents ont été accusés notamment d'avoir occasionné la fraude électorale lors du scrutin de décembre 2023.

Cette situation avait conduit à l'annulation pure et simple des élections dans ce coin de la province du Kwilu.

Cette information a été confirmée par Me Olivier Mbangala, un des avocats du chef d'antenne de la CENI à Masimanimba. «Ils sont poursuivis pour avoir facilité la fraude électorale en déployant les kits électoraux ou les matériels de vote dans les véhicules d'un certain nombre de gens dont on a cité des noms», a-t-il conclu