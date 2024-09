Maroc: Rabat - Le Chef du gouvernement s'entretient avec le SG de l'OCDE

Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Mathias Cormann, qui ont été l'occasion de saluer la coopération permanente et fructueuse entre le Royaume du Maroc et cette organisation internationale.

Ces entretiens ont été l'occasion d'annoncer la clôture du Programme - pays II entre le Maroc et l'OCDE, portant sur le renforcement de l'accompagnement, le partenariat et la coopération dans la mise en oeuvre d'une série de réformes structurantes en matière de gouvernance publique, d'économie et d'investissement, d'intégration sociale et de développement territorial, à travers la mise en place de davantage de bonnes pratiques adoptées par l'organisation, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Au cours de cette rencontre, le Chef du gouvernement a rappelé les mutations socio-économiques majeures que le Maroc connait Sous la Conduite Eclairée de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui ont permis au Royaume d'évoluer en une puissance économique régionale émergente, à travers l'adoption de stratégies ambitieuses dans de nombreux secteurs prometteurs, comme les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, l'industrie automobile et l'aéronautique, ajoute la même source.

M. Akhannouch a également salué les conclusions positives de la première étude économique réalisée par l'OCDE sur le Maroc, ayant porté sur l'analyse de la situation économique du Royaume et dont M. Cormann a passé en revue les grandes lignes lors de ces entretiens. Les deux parties ont exprimé, à cette occasion, leur aspiration à poursuivre la dynamique du partenariat bilatéral et à aller de l'avant vers des perspectives nouvelles et prometteuses pour la coopération.

%

Le programme - pays II constitue un nouveau jalon pour le renforcement de la coopération constructive entre le Maroc et l'OCDE. Le Royaume du Maroc a été le premier pays dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et parmi les quatre premiers pays au monde à signer un protocole d'accord pour un programme pays avec l'OCDE.

La première phase du Programme-pays 2015 - 2018 avait permis d'accompagner les réformes majeures engagées par le Maroc dans plusieurs domaines économiques et sociaux, ainsi qu'en matière de gouvernance, conclut le communiqué.