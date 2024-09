Maroc: Province d'Al Haouz - Le secteur de l'artisanat surmonte les effets du séisme

Ourika (province d'Al Haouz) — Le secteur de l'artisanat dans la province d'Al Haouz a réussi à surmonter les effets du tremblement de terre qui a frappé la région le 8 septembre de l'année dernière.

Grâce à leur détermination et leur persévérance ainsi qu'au soutien continu des autorités locales, les artisans ont pu reprendre leurs activités à un rythme accéléré.

Ainsi, la région connaît une reprise remarquable des activités artisanales qui ont été impactées par cette catastrophe naturelle, permettant aux artisans de contribuer à l'essor de l'économie locale.

Le secteur de l'artisanat joue en effet un rôle important en tant qu'une des principales composantes de l'économie locale, car il emploie un nombre important de personnes en plus de son rôle pionnier dans le développement du tourisme et la préservation du patrimoine culturel et l'art de vivre marocain.

Le directeur régional du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale à Marrakech-Safi, Hicham Bardouzi, a déclaré à la MAP que le secteur continue de se relever des répercussions du séisme grâce aux interventions du ministère aux côtés de ses partenaires dans plusieurs domaines liés à la reconstruction et à la réhabilitation des locaux professionnels et des foundouks, la formation et la promotion des produits.

%

M. Bardouzi a souligné que l'augmentation de 42% des exportations au cours des six premiers mois de 2024, par rapport à la même période de l'année dernière, est l'un des indicateurs de cette reprise, mettant l'accent sur l'impact positif et important du secteur du tourisme sur l'artisanat dans la région en général et à Al Haouz en particulier.

A cet égard, il a noté que plus de 1.240 artisans ont déposé des demandes d'aide, qui atteint un montant de 80.000 dirhams, dont 514 artisans dans la préfecture de Marrakech, 426 dans la province d'Al Haouz et 305 dans la province de Chichaoua, qui ont été touchés par les effets du tremblement de terre.

Il a précisé que la commission centrale d'aide a donné son accord pour l'octroi d'une aide à 782 artisans, soulignant que 100 d'entre eux ont bénéficié de la première tranche au cours du mois de décembre dernier, alors que 682 en ont bénéficié au cours du mois de juillet de l'année 2024.

Dans ce contexte, il a affirmé que 70% des artisans qui ont bénéficié du soutien au cours de la première tranche ont achevé les travaux et repris leurs activités professionnelles.

Hassan Edaazi, qui exerce dans le secteur de la poterie au douar Tafza qui a été touché par le séisme au niveau de la collectivité territoriale de l'Ourika, a affirmé que son atelier professionnel, qui emploie 6 personnes, a pleinement retrouvé son activité grâce au soutien dont il a bénéficié.

Il a ajouté que la croissance du secteur touristique dans la région a également contribué à l'augmentation des exportations de ses produits sur le marché international.

Il convient de noter que les efforts de promotion du secteur de l'artisanat dans la région portent également sur la réhabilitation de 40 foundouks, pour un budget de 94 millions de dirhams, dans le cadre de la convention entre la direction régionale de l'artisanat et plusieurs partenaires.

Il s'agit également de programmes de développement en partenariat notamment avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, pour la formation des artisans dans le domaine du bâtiment et des femmes de la province d'Al Haouz dans le tissage et la confection des tapis, ainsi qu'à travers l'octroi de matériel technique pour aider ces artisans à la reprise de leurs activités professionnelles.