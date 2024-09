Cameroun: Marc Brys - Un début mitigé à la tête des lions indomptables ? Analyse des 4 premiers matchs

opinion

Depuis sa prise de fonction, Marc Brys a déjà dirigé les Lions Indomptables à quatre reprises. Le bilan du sélectionneur belge est de deux victoires et deux nuls, un résultat mitigé qui suscite de nombreuses interrogations.

Les supporters camerounais, habitués aux succès de leurs idoles, attendent davantage de leur nouvelle équipe. Si les deux victoires ont rassuré, les deux matchs nuls, notamment celui face au Zimbabwe, ont laissé un goût d'inachevé. La domination stérile de l'équipe face aux Warriors a mis en évidence certains problèmes d'efficacité offensive.

Marc Brys a apporté un nouveau souffle à l'équipe, avec un style de jeu plus axé sur la possession de balle. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que les Lions Indomptables retrouvent leur niveau de jeu d'antan. La qualification pour la CAN 2025 reste l'objectif principal, mais la route s'annonce longue et semée d'embûches.

Plusieurs questions se posent alors : Marc Brys a-t-il le profil pour mener les Lions Indomptables vers de nouveaux sommets ? L'équipe nationale dispose-t-elle du potentiel nécessaire pour retrouver les premières places du football africain ? Les prochaines rencontres seront déterminantes pour répondre à ces interrogations.

Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur le travail de Marc Brys. Le sélectionneur belge a besoin de temps pour mettre en place son projet de jeu et pour former une équipe compétitive. Les supporters camerounais devront faire preuve de patience et continuer à soutenir leurs joueurs.