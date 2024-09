Tunisie: Nouveau Code des changes - La BCT organisera un roadshow en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger

La Banque centrale de Tunisie (BCT) organisera un roadshow en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger pour présenter les apports de la nouvelle mouture du Code des changes, selon son gouverneur Fethi Zouhair Nouri.

Ce roadshow, qui sera organisé «dès l'adoption de ce nouveau texte», permettra également, d'écouter les doléances de cette communauté et de recueillir ses propositions, a-t-il dit, lors du Forum des compétences tunisiennes à l'étranger tenu le 6 août au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis (ATID).

Nouri, dont les propos sont repris sur le site de la banque, a mis l'accent sur l'importance de renforcer les liens entre la Tunisie et sa diaspora, notant que le gouvernement et la BCT oeuvrent conjointement à instaurer un climat de confiance propice aux investissements des Tunisiens à l'étranger.

Le gouvernement et la BCT collaborent étroitement pour que les différentes structures administratives, les banques et autres institutions financières instaurent un climat de confiance à même de permettre aux Tunisiens résidant à l'étranger de profiter pleinement des opportunités d'investissement offertes par l'économie tunisienne et des privilèges qui leur sont conférés par la réglementation des changes, a-t-il ajouté.

D'après Nouri, trois principaux avantages se dégagent de cette réglementation: d'abord, «le double statut sur le plan change», permettant la conclusion de contrats de crédits en dinar et l'ouverture de comptes intérieurs en dinar, la gestion de leurs biens et affaires en Tunisie, et l'accomplissement de toutes activités y afférentes.

Ensuite, «la liberté d'investissement dans tous les secteurs économiques avec la garantie de transfert des revenus d'investissement». Troisièmement, «le régime dérogatoire», permettant la création de sociétés en Tunisie sous le statut de non-résident dans la plupart des secteurs économiques (industrie, services, agriculture, hydrocarbures, parcs d'activités économiques, services pétroliers, etc.).

Il a, à cet égard, appelé cette communauté à tirer profit des mesures incitatives en sa faveur en matière de commissions bancaires sur les transferts de fonds de l'étranger, de produits d'épargne disponibles et de taux de rémunération des dépôts en devises ou en dinar convertible.

Il a également incité les banques tunisiennes à se rapprocher de la diaspora pour la faire bénéficier des avantages et avancer vers l'objectif d'internationalisation de leurs activités de transfert de fonds.

Selon le gouverneur de la BCT, en 2023, les revenus du travail de cette communauté «ont augmenté de 5,4%, atteignant 8,8 milliards de dinars, soit 5,6% du PIB. Cette dynamique s'est poursuivie au cours du premier semestre 2024 avec des transferts s'élevant à 4,3 milliards de dinars, dont 3,7 milliards sous forme de flux financiers».