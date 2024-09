Ile Maurice: Insite Construction Ltd - «Aucun lien avec Dewdanee et conformes aux appels d'offres»

En réponse à l'article publié dans l'express du 10 septembre intitulé Travaux de la CWA : Des contrats fragmentés qui évitent les appels d'offres, Insite Construction Ltd souhaite apporter plusieurs clarifications. Insite Construction Ltd souligne qu'elle est enregistrée comme entrepreneur auprès du Construction Industry Development Board (CIDB) et respecte rigoureusement toutes les procédures réglementaires en matière d'appels d'offres.

«Les contrats attribués par la CWA ont été obtenus suivant une stricte conformité liée aux procédures d'appel d'offres formelles de la CWA», précise la société. Insite Construction Ltd maintient que Geeanchand Dewdanee n'est «ni employé ni associé à Insite Construction Ltd et ne figure pas sur sa liste du personnel et n'a jamais été autorisé à représenter la société de quelque manière que ce soit». La société maintient qu'elle n'a jamais désigné Geeanchand Dewdanee pour la représenter à des réunions ou des visites de sites avec la CWA ou toute autre entité. Après avoir pris connaissance de la possibilité que Geeanchand Dewdanee ait pu se faire passer pour un représentant d'Insite Construction Ltd, la société pourrait prendre des mesures juridiques contre ce dernier afin de protéger sa réputation et ses intérêts.

Or, le nom de Geeanchand Dewdanee figure sur la liste des participants à une réunion de la CWA le 4 juillet en tant que représentant d'Insite Construction.

Insite Construction Ltd dit posséder toutes les autorisations légales nécessaires, ainsi que les garanties d'assurance et une solidité financière conformes aux exigences pour participer aux appels d'offres. «Nos propositions pour les contrats de la CWA, comme pour toutes les autres offres, respectent pleinement les critères établis par les autorités compétentes. Nous affirmons catégoriquement qu'Insite Construction Ltd n'a aucune relation spéciale ou préférentielle avec la CWA. Notre relation avec la CWA est strictement professionnelle et se limite au processus d'appel d'offres, conformément aux normes de l'industrie», souligne la société. Elle maintient que depuis sa création, Insite Construction Ltd a réalisé plusieurs projets de nature similaire à ceux proposés par la CWA. «Nous avons acquis une solide réputation pour la qualité et la fiabilité dans l'exécution de ce type de projets.»

Il importe de souligner qu'un des critères clairement spécifiés dans le document d'appel d'offres de la CWA est que les entreprises doivent démontrer une «proven experience» dans le domaine de «pipelaying». Le site web d'Insite Construction Ltd présente cette dernière comme une entité spécialisée en «home improvements and remodeling». Selon son site toujours, la société se positionne principalement dans les domaines de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation, avec un accent particulier sur le développement immobilier, le développement de franchises et le génie civil pour les locaux commerciaux, la construction ou la rénovation de maisons.

Parmi les projets répertoriés sur leur site, on trouve des bâtiments commerciaux et des projets de rénovation notables, entre autres, Bottega Verga, Domaine des Albezias à Grand-Baie, Doodland et 141 Broadway à Bagatelle, ainsi que Naw Clothings au Victoria Urban Terminal. Les travaux réalisés incluent des prestations telles que l'électricité, le carrelage, la peinture, l'ameublement, les mezzanines, les cloisons et les faux plafonds. Autre exemple : la boutique de chaussures FLO, qui souhaitait exporter vers Maurice, a ouvert ses portes en janvier 2023 dans le centre commercial Bagatelle, grâce à l'expertise des équipes d'Insite Construction Ltd.

Cependant, il convient de noter que malgré cette expérience diversifiée, il n'y a pas de projets majeurs dans le domaine de pipe laying répertoriés sur leur site...