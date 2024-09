Ethiopie: La jeunesse éthiopienne participe à la 47e édition du Concours mondial des métiers à Lyon, en France.

Addis Abeba — La jeunesse éthiopienne talentueuse participe à la 47e édition du Concours mondial des métiers, inaugurée officiellement ce mardi par le président français Emmanuel Macron à Lyon.

La 47e édition du Concours mondial des métiers, qui a connu la production des enfants éthiopiens surdoués, a été officiellement inaugurée ce mardi à Lyon par le président français Emmanuel Macron.

La compétition qui a réuni 1 400 concurrents de 69 pays et régions, devrait attirer 250 000 participants, y compris ceux qui assisteront à la compétition, aux cérémonies et aux activités dans toute la ville promouvant l'excellence du savoir-faire dans plus de 60 métiers, reflétant leur diversité et leur importance dans l'économie mondiale.

Cet événement, souvent appelé les « Jeux olympiques des compétences », se déroulera jusqu'au 15 septembre et est le plus grand concours mondial de formation professionnelle et de compétences, mettant en valeur l'excellence dans un large éventail de métiers.

Selon la ministre du travail et des compétences, Muferihat Kamil, les jeunes éthiopiens participent à cet événement mondial en concourant dans les domaines des TIC et de la mise en réseau, des machines CNC et de la fabrication de meubles.

%

Le président de WorldSkills Lyon 2024, Max Roche, a souligné les quatre valeurs fondamentales de WorldSkills qui sont l'excellence, la générosité, l'ouverture et l'unité.

Il a noté: « Nous pensons que tout est possible avec les compétences. Cette compétition est une question de partage : partage de compétences, de connaissances, de bonheur et de réussite. Nous voulons accueillir tout le monde, peu importe d'où il vient. »

L'Éthiopie a officiellement rejoint World Skills International en tant que membre à part entière en août dernier, ce qui apporte plusieurs significations économiques et sociales au pays et à sa jeunesse en termes de transfert de compétences, d'échange d'expériences, de liens avec l'industrie, entre autres.