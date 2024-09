Tunisie: Déploiement du « Made in Tunisia » - Accroître la confiance dans nos propres produits

Développer et encourager le brand « Made in Tunisia" au niveau des entreprises devient une exigence qui doit s'exprimer à travers des mesures de soutien et d'accompagnement pour faire valoir nos compétences locales et accroître la confiance dans nos propres produits. Pour le déploiement du «Made in Tunisia», il faudrait instaurer la confiance entre toutes les parties prenantes.

Des campagnes de sensibilisation des consommateurs finaux pourraient ainsi expliquer les enjeux et l'importance de consommer «Made in Tunisia». La préférence nationale doit passer du stade du discours à celui de l'exercice quotidien par les grands donneurs d'ordre et par les citoyens eux-mêmes.

Un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité

L'Organisation tunisienne d'information des consommateurs (Otic) vient de lancer une campagne nationale, slogan «Si vous aimez la Tunisie, consommez des produits tunisiens», qui se poursuivra jusqu'au mois d'octobre. Selon le président de l'Otic, le produit tunisien «fait face à une concurrence rude des produits étrangers qui ont envahi les marchés et qui sont très prisés par les consommateurs, en dépit de leur cherté et la médiocrité de leur qualité, notamment, pendant les périodes des soldes. Ainsi, 80% des produits achetés par les consommateurs tunisiens pendant les périodes des soldes sont d'origine étrangère.

Le «Made in Tunisia» fera ainsi son grand retour sur le devant de la scène. Les consommateurs, de plus en plus exigeants, sont prêts à consommer local et à payer plus cher, à condition que le rapport qualité/prix soit au rendez-vous. Les entreprises tunisiennes doivent donc redoubler d'efforts en matière d'innovation et de marketing et de promotion de la production locale pour séduire le consommateur. Les campagnes de sensibilisation ont un rôle crucial à jouer.

Mais il faut aussi que les entreprises se mettent au diapason : investir dans l'innovation, améliorer la qualité, proposer des prix transparents...

L'on ne peut ignorer ainsi que nos produits et nos services made in Tunisia ont un potentiel énorme tant sur le marché local que sur le marché international.

Pour cela, nos entreprises ont besoin d'un accompagnement professionnel dans les domaines du branding, du marketing, du packaging et de la logistique.

L'enjeu, étant d'assurer la visibilité et la compétitivité des produits tunisiens sur le marché national mais aussi mondial, et, par là même, amplifier les capacités d'exportation du pays pour générer un impact socio-économique significatif.

Autosuffisance et souveraineté

Le Made in Tunisia est plus que jamais d'actualité, surtout après la pandémie du Covid-19 où l'importance de la promotion du produit local s'est posée avec acuité, mettant en évidence l'importance de l'autosuffisance et de la souveraineté sur le plan économique.

Certes, notre niveau de compétitivité industrielle n'est pas encore comparable à celui des pays développés, mais nous disposons d'un énorme potentiel qui doit être soutenu par une législation plus moderne.

Cela implique d'imposer des taux d'intégration locale plus élevés dans nos accords de libre-échange et de renforcer nos industries de valorisation dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat.

L'objectif est de faire de ce concept un symbole de qualité, de compétitivité et de durabilité, afin de répondre aux besoins des consommateurs et de gagner leur confiance.

Il est primordial de maintenir et d'améliorer constamment la qualité des produits et des services Made in Tunisia. Cela nécessite des investissements dans la formation, l'innovation, les normes de qualité et les certifications pour garantir des produits compétitifs sur le marché mondial.

Il est aussi temps de réviser de nombreux accords de libre-échange, qui sont en réalité la véritable cause des déséquilibres économiques auxquels nous faisons face.

Le déploiement du Made in Tunisia est stratégique et essentiel pour le développement économique du pays. Il favorise la création d'emplois stables, l'augmentation des revenus des ménages et la diversification des exportations, tout en améliorant les conditions de vie des personnes à faible revenu et des communautés rurales. En outre, ledit concept encourage la mobilisation des ressources humaines nationales, l'utilisation des matières premières locales et de technologies modernes, ce qui permet aux PME et TPME de se positionner sur le marché intérieur et à l'exportation.

Il s'agit, par ailleurs, d'un outil politique important qui favorise l'autonomisation économique du pays et renforce sa souveraineté.

De plus, en montrant au monde entier le savoir-faire du pays, le Made in Tunisia contribue à l'amélioration de la notoriété de la marque tunisienne et à l'attractivité internationale de son économie.

C'est un atout pour notre pays dans un monde où les enjeux climatiques, sanitaires, sociaux et géopolitiques sont de plus en plus présents.

Dans cette optique, la Tunisie est appelée à déployer des efforts considérables pour une industrie plus résiliente, capable de faire face aux nouveaux enjeux économiques mondiaux et de créer davantage d'emplois et de richesse.