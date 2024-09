Congo-Kinshasa: Infrastructures urbaines - Félix Tshisekedi réitère son engagement à apporter des réponses structurelles

Une ambiance bon enfant a régné le 10 septembre, au Centre financier de Kinshasa, à l'ouverture solennelle des travaux de la 8e édition du Salon de développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales dénommée « Expo béton ». Cette activité qui se veut un haut lieu de réflexion collective sur les enjeux liés au développement des mégalopoles africaines a été lancée par le le chef de l'État, Félix Tshisekedi.

"Révolution urbaine, des solutions durables du corridor-Ouest pour Kinshasa et Kongo central", tel est le thème de ce forum qui se tient cette année entre Kinshasa et Matadi. Le président Félix Tshisekedi a assuré la soixantaine d'entrepreneurs et décideurs présents de l'engagement du gouvernement à apporter des réponses structurelles. "Conscient de l'urgence de la situation, j'ai été attentif aux recommandations de toutes les éditions précédentes. C'est ainsi que j'ai créé un ministère délégué à la Politique de la ville et favorisé le partenariat public-privé", a-t-il indiqué.

Le président de la République est revenu sur la réalisation de son ambitieux programme de développement à la base de 145 territoires, considéré comme une des solutions de l'amélioration de la qualité de la vie dans les milieux urbains. "Le désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quels que soient leurs lieux de résidence", a affirmé Félix Tshisekedi.

À la suite du chef de l'État, d'autres orateurs ont sollicité l'accompagnement des pouvoirs publics dans les investissements privés en milieu urbain. Le promoteur de l'événement, Jean Bamanisa, a sollicité que soient interdites des occupations par lotissement parcellaire le long de la rocade de Kinshasa en construction et que des réserves foncières en bloc des lotissements de 200 hectares et plus soient constituées. Il a également interpellé le public au sujet de la déliquescence sur la voirie urbaine.

Quant au ministre délégué à la Politique de la ville, Tenge Litho, il s'est, pour sa part, réjoui de la matérialisation de la vision du Chef de l'État en matière d'infrastructures urbaines. Lancée en 2016 dans le but de classer la République démocratique du Congo parmi les pays émergents en 2030 et de la situer au club des pays développés en 2050, "Expo béton" est le plus grand salon des secteurs vitaux dans le pays.