Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Septembre 2024

Sénégal : Face à une opposition majoritaire - Bassirou Diomaye Faye pourrait vite dissoudre l’Assemblée

Au Sénégal, une dissolution de l’Assemblée nationale pourrait arriver d’ici peu. Depuis cinq mois et son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une chambre acquise à l’opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d’appeler à des législatives anticipées. Le président du Sénégal devrait donc dissoudre l’Assemblée nationale dans les prochaines heures pour corriger la discordance actuelle. Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour par plus de 54% des électeurs sénégalais mais il n’a pas la majorité au Parlement dominé par le camp de l’ex-président Macky Sall.( Source:adakar.com)

Gabon : Cabef 2024- Libreville va abriter les assises en octobre

Le Gabon abritera du 23 au 25 octobre 2024 les travaux du Central Africa Business Energy Forum(Cabef), a-t-on appris. Pour cette 4e édition placée sous le haut patronage du Président de la République, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le thème retenu portera sur « Le gaz naturel, comme clé de l’industrialisation et de l’accélération économique de l’Afrique centrale, via une intégration institutionnelle sous-régionale efficace. »Il s’agit, à en croire les organisateurs, d’un rendez-vous réunissant l’ensemble des acteurs industriels, notamment ceux des secteurs pétrolier, minier, gazier. (Source : alibreville.com)

%

Côte d’Ivoire : Symposium technique de la CAF à Abidjan - Débat autour de « l'héritage » de la Can 2023 et « l'avenir du football africain »

Dr Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), effectue, ce 12 septembre, visite officielle à Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire. Cette rencontre se tient en marge du Symposium technique de la CAF, qui débute ce jeudi 12 septembre 2024, à Abidjan. Selon un communiqué du Département communication de la CAF, le Symposium, qui se tient les 12 et 13 septembre, a pour objectif de discuter de l'héritage laissé par la dernière édition de la CAN et de préparer l'avenir du football africain. Les discussions porteront sur les leçons tirées de la compétition et sur les moyens de renforcer le développement des entraîneurs à travers le continent. A cette occasion, le président Motsepe assistera à la cérémonie qui marque le début du Symposium technique des entraîneurs de la Confédération. Il faut noter que ce séminaire, consacré à l’analyse de l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. (Source : fratmat.info)

Togo : Scolarisation- Le taux d’achèvement au niveau secondaire bondit

L’engagement au Togo pour un avenir radieux à travers l’éducation est concret depuis des années. Le système éducatif national est en pleine mutation, il est essentiellement marqué par des réformes et des initiatives dont le but est de renforcer l’accès et la qualité de l’éducation. Parmi les objectifs prioritaires du gouvernement, figure l’amélioration du taux d’achèvement scolaire. C’est le taux, s’il faut le définir, qui mesure le pourcentage d’élèves qui arrivent à terminer avec succès un cycle scolaire. Il s’agit donc d’un indicateur clé du domaine. La scolarisation des élèves est au beau fixe, avec un taux d’achèvement au secondaire qui est passé de 51,7 % en 2020 à 61,4 % en 2024. (Source : alome.com)

Bénin : Activités postales- Le Chiffre d’Affaires du marché passe à 11,11 milliards de Fcfa en 2023

Au 31 décembre 2023, le Chiffre d’affaires global du marché postal du Bénin est estimé à 11.108.816.475 FCFA, soit une augmentation de 9,3% par rapport aux chiffres de 2022, renseigne le dernier Rapport annuel d’activités de Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste du Bénin (Arcep-Bénin). Cette hausse, poursuit-il, est induite par les augmentations des chiffres d’affaires des envois express (29,7%), des colis postaux (8,6%) et des services financiers postaux (10%).De l’analyse des données 2023 du marché postal au Bénin, on note que le chiffre d’affaires du marché postal est formé de 52% par les services postaux (courriers et colis), de 47% par les services financiers et de 1% par les autres services connexes. (Source : acotonou.com)

Mali : Media- La HAC suspend la chaîne TV5 Monde pour une période de 3 mois

Le lundi 09 Septembre 2024, la Haute Autorité de la Communication a procédé suivant Décision N°2024-00130/P-HAC au retrait de service de la Télévision TV5 Monde des Bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour une période de 3 mois. Cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et règlementaires sur la régulation des médias décelées dans un élément de son journal Afrique du lundi 26 Aout 2024 L’élément incriminé manque d’équilibre de traitement en ce sens que le journaliste ne donne que la version de ses « sources », qu’il qualifie de concordantes sans jamais prendre en compte la version des Forces Armées Malienne diffusées par la Direction de l’Information et des Relations Publiques (DIRPA). (Source : abamako.com)

Rca : Politique nationale - François Bozizé réorganise sa CPC

Deux semaines après son éviction de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), François Bozizé revient à la charge. L’ancien président s’accroche au mouvement et met en place une nouvelle équipe, écartant ainsi ses détracteurs, dont Ali Darassa. S’il a opté pour le silence durant deux semaines, François Bozizé resurgit et réagit à la décision de certains leaders de la CPC de l’écarter du groupe et d’apporter une modification à la dénomination du mouvement. L’ancien président centrafricain, à l’origine de la création de la CPC après l’invalidation de sa candidature à la présidentielle en décembre 2020, affirme en être toujours le leader. Il met ainsi en place un nouveau bureau de sept membres.( Source :abangui.com)

Cameroun : Football- L’impossible vie des Lions indomptables, otages d’une guerre de clans

Le dernier rassemblement du Cameroun a une nouvelle fois été perturbé par le conflit opposant la Fecafoot au ministère des Sports. L’espoir d’une réconciliation a cependant émergé, sans que nul ne puisse pour autant affirmer être assuré de la fin du bras de fer. Ce cliché restera l’image forte du rassemblement des Lions indomptables du Cameroun, qui avait commencé par une victoire contre la Namibie et qui s’est achevé ce 10 septembre par un match nul contre le Zimbabwe à Kampala. Ce mardi, Cyrille Tollo, conseiller du ministère des Sports, pose tout sourire aux côtés de Prosper Nkou Mvondo, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. (Source : Jeune afrique.com)

Niger : Prévention et de la gestion des inondations - Le Premier Ministre préside la 6ème session ordinaire du comité

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Président du Comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations et des catastrophes, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a présidé, dans l'après-midi de ce mardi 10 Septembre 2024 à son Cabinet, la sixième session ordinaire dudit comité. L’objectif est d’examiner et faire le point de la situation des inondations ayant entrainé des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels dans plusieurs régions du pays. Dans son discours d'ouverture, Ali Mahaman Lamine Zeine a indiqué que le Comité doit continuer d’agir vite et avec efficacité et efficience conformément aux instructions du Président du Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani en vue de répondre avec promptitude aux attentes des populations sinistrées. (Source : Anp)