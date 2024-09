Algérie: Souverains et chefs d'Etat continuent de féliciter le Président de la République pour sa réélection

Alger — Les messages et les appels téléphoniques de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat, continuaient d'affluer mercredi de la part de souverains et de chefs d'Etat, lui souhaitant plein succès dans sa mission, tout en réitérant leur disposition à renforcer la coopération et les relations bilatérales.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ainsi reçu un appel téléphonique de son frère Abdullah II, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, pays frère, lors duquel il lui a présenté ses chaleureuses félicitations pour sa réélection par le peuple algérien, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien "davantage de bien-être et de prospérité".

A son tour, le président de la République a exprimé "sa profonde estime à son frère, Sa Majesté le Roi de Jordanie, soulignant sa volonté de continuer à travailler ensemble pour le renforcement des relations bilatérales et au service des causes de la nation".

Le président de la République a reçu également un appel téléphonique de Son Altesse le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, qui lui a renouvelé ses chaleureuses félicitations pour sa réélection pour un second mandat.

M. Abdelmadjid Tebboune avait reçu, mardi, un appel téléphonique du président de l'Etat des Emirats arabes unis, pays frère, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, qui l'a félicité, en son nom et au nom du peuple émirati, pour sa victoire à l'élection présidentielle, lui souhaitant "plein succès et réussite".

Le Sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, a félicité, lui aussi le président de la République, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant "succès et réussite, et au peuple algérien frère davantage de progrès et de prospérité et un plein développement aux relations entre les deux pays".

De même, le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a adressé un message de félicitations au président de la République, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, affirmant que "sa victoire convaincante lors de l'élection témoigne de la place de Monsieur le Président parmi ses concitoyens".

Pour sa part, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali a félicité, en son nom et au nom du peuple sahraoui frère, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, lui adressant ses plus chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de succès dans l'accomplissement de sa noble mission.

Le président de la République a reçu aussi un appel téléphonique de son frère Najib Mikati, Premier ministre libanais, qui l'a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle et pour la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple algérien, lui souhaitant plein succès et réussite dans sa nouvelle mission présidentielle.

Idem pour le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, qui a félicité le président de la République pour sa réélection, lui souhaitant "plein succès au service de ses concitoyens et réaffirmant les liens profonds et exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, dans un cadre stratégique régulièrement entretenu par un dialogue politique harmonieux".

A leur tour, le président de la République du Nicaragua, M. Daniel Ortega Saavedra, et sa vice-présidente, Mme Rosario Murillo, ont chaleureusement félicité, en leurs noms et au nom de leur peuple, le président de la République pour sa réélection pour un second mandat, mettant en avant les relations fraternelles liant les peuples nicaraguayen et algérien.

Le président de la République de Cuba, M. MiguelDiaz-Canel, a, lui aussi, félicité, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple cubains, le président de la République pour sa réélection, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple algérien paix et prospérité.