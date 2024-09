Algérie: Naâma - l'Etat indemnisera d'urgence tous les dégâts provoqués par les intempéries

Naama — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, mercredi à Naama, que l'Etat prendra en charge, en urgence, toutes les préoccupations des habitants d'Ain Sefra dans la même wilaya, et indemnisera tous les sinistrés suite aux fortes pluies et inondations.

M. Merad, accompagné du ministre de l'Hydraulique Taha Derbal, a souligné, dans une déclaration à la presse à l'issue d'une visite aux quartiers du centre-ville d'Ain Sefra touchés par les inondations suite à la crue de Oued El Bridj qui la traverse, qu'il a été dépêché à la wilaya par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour s'enquérir de la situation des habitants sinistrés de la région et les rassurer que l'Etat est à leur côté et ne ménagera aucun effort pour dédommager toutes les pertes matérielles causées par les intempéries.

Il a assuré que l'opération de prise en charge sera rapide et générale et sera déclenchée juste après le recensement et l'évaluation des pertes par des commissions spécialisées.

M. Merad a rappelé, dans ce sillage, que la prévention contre les risques d'inondations, nécessite une action d'anticipation et une coordination entre les services et les secteurs, à travers une bonne préparation pour faire face à ces phénomènes résultant des effets du changement climatique.

%

Le ministre a aussi indiqué que le recensement précis des citoyens touchés et des pertes se poursuit et sera achevé "prochainement" afin de remédier à tous les dommages qui ont affecté les maisons des citoyens, le réseau routier et les infrastructures de base, et entamer en urgence les travaux de réparation.

M. Merad a également a salué, en cette occasion, le grand élan de solidarité avec les familles sinistrées de la ville d'Ain Sefra, affiché par les habitants de la région et la société civile, qui ont participé activement pour dégager la boue et les effets des inondations, valorisant les équipements et les moyens mobilisés par la protection civile et d'autres institutions pour évacuer les eaux et nettoyer les rues.

De son côté, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a indiqué qu'un comité spécialisé sera dépêché sur les lieux pour réaliser une étude sur les régions les plus exposés au risque d'inondation dans la wilaya, dont celles qui se trouvent aux abords de Oued Ain Sefra, pour la réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux pluviales, en plus d'une étude sur la possibilité de réaliser des retenues pour l'exploitation des eaux superficielles.

Dans le même contexte, le wali de Naama, Lounes Bouzegza, a annoncé l'attribution d'une première enveloppe financière de 900 millions de dinars pour le lancement, une fois les études et fiches techniques nécessaires prêtes, d'une opération de réhabilitation globale des rues de la ville d'Aïn Sefra.