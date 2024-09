Algérie: Présidentielle - Nouvelle victoire pour la consolidation du processus démocratique

Alger — Avec le renouvellement de la confiance populaire au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de l'élection présidentielle du 7 septembre, l'Algérie aura remporté une nouvelle victoire sur la voie de la consolidation du processus démocratique, écrit la revue El Djeïch.

"L'Algérie a remporté une nouvelle victoire sur la voie de la consolidation du processus démocratique après le succès retentissant de l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 qui a consacré le renouvellement de la confiance populaire en la personne de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réélu pour un second mandat", note la revue dans son numéro du mois de septembre.

La publication relève à cet effet que "le peuple algérien souverain a tranché en donnant sa voix à Monsieur le Président pour poursuivre le processus de réformes profondes et progressives qu'il a entamées lors de son premier mandat, riche en réalisations".

Dans son éditorial intitulé "Un autre triomphe pour l'Algérie nouvelle", El Djeïch mentionne que "l'Armée nationale populaire, avec les autres services de sécurité, a contribué au succès de cet important rendez-vous en sécurisant le processus électoral et en veillant à ce que l'ensemble des conditions soient réunies pour que le peuple algérien puisse exprimer, à travers tout le pays, son libre choix dans une atmosphère de tranquillité, de calme et de paix".

A cet égard, El Djeïch a souligné que c'est "une perspective qui ouvre grandement la voie à la concrétisation des espoirs et des aspirations du peuple algérien en la dynamisation de tous les secteurs, grâce aux efforts concertés de tous les enfants de l'Algérie, à leur solidarité et à leur conscience des dangers auxquels nous pouvons être confrontés, en raison des perturbations et des tensions prévalant sur les scènes régionales et internationale, en serrant les rangs sous l'égide du Commandement du pays afin que l'Algérie continue toujours de faire échec à toute tentative la ciblant et visant à entraver sa renaissance et son progrès".

"Il est certain que le rétablissement de la confiance du peuple algérien en ses institutions étatiques et les réalisations qualitatives qui ont suivi dans tous les domaines, sans exception, seront d'un grand appui durant le nouveau mandat présidentiel dans la poursuite du processus de développement, de la prospérité et de paris gagnés qui hisseront notre pays au rang de pays émergent", a fait observer la publication, précisant que "ces aspirations et objectifs légitimes trouveront leur matérialisation en présence d'une réelle et sincère volonté d'œuvrer, avec dévouement et abnégation, au service des intérêts suprêmes de la Patrie, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur".

L'éditorial observe, en outre, que "notre pays reste fidèle à ses principes immuables inspirés des valeurs de sa glorieuse Révolution, parmi lesquels le soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie", rappelant à ce sujet le message du président de la République à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, dans lequel il a notamment souligné que l'Algérie "a retrouvé l'image qui lui sied aux niveaux régional et international".