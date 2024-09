Algérie: Mawlid Ennabaoui - Journées de sensibilisation aux dangers des produits pyrotechniques

Alger — Des journées de sensibilisation de proximité aux dangers des produits pyrotechniques et des bougies ont été programmées par la Protection civile tout au long de la semaine en prévision de la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif, indique, mercredi, un communiqué des mêmes services.

"Les services de la Protection civile enregistrent chaque année à l'approche du Mawlid Ennaboui Echarif, plusieurs accidents dus à l'utilisation des produits pyrotechniques, dont les principales victimes sont des enfants et des jeunes, étant donné que ces produits provoquent des incendies et mettent la vie des gens et de leurs biens en danger, tout en causant la panique parmi les personnes âgées, les malades, les enfants et les femmes enceintes", précise la même source.

La Protection civile a indiqué que l'usage des produits pyrotechniques à l'occasion de cette fête et leur extension aux autres jours de l'année, en raison de leur disponibilité dans l'ensemble des marchés parallèles, nécessitent l'impératif de sensibiliser en permanence les citoyens aux dangers de ces produits durant cette fête religieuse, notamment les catégories les plus exposées dont les enfants et les jeunes, et ce à travers les mosquées, les places publiques et les lieux de vente de ces produits dangereux, sans oublier le recours aux différents médias et réseaux sociaux.

Face à cet état de fait, la Protection civile relève que des actions communes avec les différents partenaires seront engagées en rappelant toutefois "la responsabilité des parents envers leurs enfants".

Ainsi, la Protection civile rappelle que les parents doivent expliquer à leurs enfants les dangers de ces produits prohibés tels que le risque d'explosion dans la main, brûlure des yeux, perte de l'audition, lésions, amputations et autres dangers.

Il s'agit aussi d'informer qu'il est strictement déconseillé et dangereux de projeter les produits pyrotechniques sur les personnes et les voitures ou près des hôpitaux, des centres de santé, des parkings et des stations de service.

Par ailleurs, l'utilisation des bougies doit tenir compte des consignes de sécurité à savoir qu'elles doivent être placées sur des supports stables et non inflammables loin des meubles et tous objets inflammables afin d'éviter les incendies, tout en gardant les bougies et les allumettes hors de portée des enfants.

En cas d'urgence, la Direction générale de la Protection civile met à la disposition des citoyens le numéro de secours 14 ainsi que le numéro vert 1021.