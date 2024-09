Bénin: Les Béninois restent sur leur soif en matière de lutte contre la pollution environnementale

Pour une forte majorité de citoyens, les sacs en plastique sont une source majeure de pollution dans leur pays.

Key findings

Sept Béninois sur 10 (71%) disent que la pollution dans leur communauté est devenue « un peu grave » voire « très grave ».

L'assainissement, la déforestation et l'élimination des déchets sont les principaux problèmes environnementaux dans leur communauté, selon les répondants.

Une forte majorité (85%) de citoyens béninois disent que les sacs en plastique constituent une source majeure de pollution dans leur pays.

La majorité des Béninois approuvent les performances de leur gouvernement dans la réduction de la pollution et la protection de l'environnement (55%), mais veulent qu'il fasse plus dans ce domaine (87%).

Concernant l'exploitation des ressources naturelles qui ont lieu dans leur voisinage, la majorité des répondants disent que les citoyens ont voix au chapitre des décisions prises (60%), que les communautés reçoivent une juste part de revenus (52%), et que les avantages l'emportent sur les coûts (51%), mais qu'il nécessite plus de réglementation environnementale (85%).

Le Bénin est confronté à des défis environnementaux majeurs liés à la pollution. Les principaux facteurs contribuant à cette situation préoccupante sont la croissance démographique rapide, l'urbanisation galopante et le développement industriel non réglementé (Houngbedji, Biaou & Mama, 2020).

%

L'un des problèmes alarmants est la pollution atmosphérique, causée principalement par les émissions des véhicules, l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'énergie et les feux de biomasse. Ses répercussions se font sentir depuis longtemps sur de multiples fronts. Elle porte atteinte aux rendements agricoles, compromet gravement la santé des populations et perturbe l'équilibre des écosystèmes. De plus, elle contribue de manière significative à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, exacerbant ainsi la problématique des changements climatiques (Smukste, 2014).

La pollution de l'eau constitue également un enjeu crucial, avec la contamination des cours d'eau et des nappes phréatiques par les rejets industriels, les déchets ménagers et les produits chimiques agricoles. Cette dégradation de la qualité des ressources hydriques expose la population béninoise, et plus particulièrement les plus vulnérables, à un risque accru de développer des pathologies chroniques (Amoukpo et al., 2018).

Enfin, la gestion inadéquate des déchets solides, en particulier les déchets plastiques persistants dans l'environnement, représente une autre source majeure de pollution aux conséquences environnementales et sanitaires considérables (Heuzebroc, 2017).

Cette dépêche rend compte d'un module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire Afrobarometer Round 9 pour explorer les expériences et les perceptions des citoyens sur la gouvernance environnementale et l'extraction des ressources naturelles.

Pour la majorité des Béninois, la pollution de l'environnement est un problème grave dans leur communauté. Les répondants citent l'assainissement, la déforestation et l'élimination des déchets comme étant leurs plus grands défis environnementaux.

Les Béninois apprécient bien les efforts de leur gouvernement en matière de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement, mais en veulent plus.

Quant à l'exploitation des ressources naturelles qui ont lieu près de leur communauté, la majorité des Béninois disent que les citoyens prennent part aux décisions prises, que les communautés reçoivent une juste part de revenus, et que les bénéfices dépassent les dégâts environnementaux, mais qu'il faut plus de réglementation environnementale dans le secteur.

Justine Gbaguidi Justine Gbaguidi est assistante de recherche à Innovante Recherche en Economie et Gouvernance, le partenaire national d'Afrobarometer au Bénin.