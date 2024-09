Ile Maurice: Denny Kalyalya - «Les banques centrales doivent rester autonomes pour prendre des décisions objectives»

interview

Les banques centrales africaines, dont la mission est d'assurer le bien-être de leurs populations, font face à un monde économique en constante évolution. Pour naviguer à travers les incertitudes croissantes, ces institutions se tournent désormais vers l'intégration des technologies avancées, telles que le Big Data et l'intelligence artificielle.

Ces outils, qui commencent à peine à pénétrer le continent, promettent de révolutionner la manière dont les décisions sont prises. Cependant, explique Denny Kalyalya, gouverneur de la Banque centrale de Zambie et ancien président de l'Association of African Central Banks (AACB), présent à Maurice pour son assemblée annuelle, la voie est encore semée d'embûches. Les pays africains progressent à des rythmes variés dans l'adoption de ces technologies et des défis subsistent en compétences et qualité des données.

Il souligne l'importance cruciale pour les banques centrales de maintenir leur autonomie afin de prendre des décisions objectives et éclairées.

Comment les banques centrales africaines utilisent-elles le Big Data pour affiner leurs prévisions d'inflation et optimiser l'efficacité de leurs interventions monétaires ?

C'est le principal thème de notre présence ici. Nous sommes à différents stades d'utilisation du Big Data, mais nous voyons de nombreuses opportunités. Nous collectons beaucoup d'informations que nous ne sommes pas encore en mesure d'analyser pleinement. Cependant, avec le Big Data et l'intelligence artificielle, nous espérons obtenir de meilleures perspectives sur ce que ces données nous révèlent. Ce symposium est vrai ment conçu pour partager des expériences.

L'idée est de savoir où chacun se situe et de définir des critères de référence. C'est l'objectif principal de ce symposium. Les niveaux d'avancement sont encore très variés : certains ont déjà entamé cette transition, tandis que d'autres n'y sont pas encore tout à fait. Par exemple, à ma banque centrale, nous mettons en place une base de données, un entrepôt de données, pour amorcer ce processus. Je suis certain que d'autres sont passés par la même situation que nous. Certains, comme l'Afrique du Sud, qui fait partie du G20, ont l'opportunité de tirer parti de ce qui se fait ailleurs. Ce que cette association fait, c'est offrir une plateforme où l'apprentissage par les pairs est favorisé.

Face aux tendances actuelles de l'inflation, comment équilibrez-vous les décisions concernant les ajustements des taux d'intérêt et comment le Big Data influence-t-il ces choix ?

Nous considérons cela comme très important, car il y a certaines choses qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons traiter que partiellement, tandis que les machines ont une capacité plus grande à extraire des informations que nous pourrions ne pas détecter nous-mêmes. Si nous utilisons ces outils correctement, nous pouvons prendre de meilleures décisions puisque celles-ci sont aussi bonnes que les informations dont vous disposez. Si vous n'avez pas d'informations de qualité, vous vous retrouverez avec des décisions basées sur ces in formations. Avec le Big Data, nous espérons une meilleure utilisation des informations, tant sur ce que vous possédez déjà que sur ce que vous devez collecter. C'est notre attente et nous pensons que d'autres utilisent déjà mieux ces outils, mais nous devons être prudents pour ne pas aller trop loin, car il y a aussi des inconvénients.

Pensez-vous que nous avons les compétences nécessaires en Afrique pour utiliser ces nouvelles technologies ?

Eh bien, nous les développons. Il se peut que nous n'ayons pas encore toutes les compétences nécessaires, mais la question est de savoir si nous sommes prêts à acquérir ces compétences et à for mer les personnes. Notre position est que nous devons le faire comme nous évoluons dans un monde qui ne se soucie pas de savoir si un pays est petit ou grand. Je pense que la coopération est extrêmement importante. Nous avons fait beaucoup de progrès, parce que c'est notre 46ᵉ réunion et nous, nous connait sons vraiment bien. Nous savons qui est où et quels développements ils mettent en œuvre.

Comment voyez-vous le rôle de l'AACB dans la promotion de la stabilité financière et son intégration à travers le continent dans le contexte des défis économiques actuels ?

Un rôle très important. Nous poussons actuellement pour l'établissement de l'African Monetary Institute afin d'avoir un organisme unique auquel nous pourrons nous référer et dans lequel nous pourrons intégrer notre personnel et partager nos expériences. Pour les banquiers centraux, l'une des choses peut être peu comprise est que nous sommes très collaboratifs et très ouverts les uns aux autres. Cela nous aide à accomplir certaines choses que peut-être ceux dans la sécurité politique ne peuvent pas faire. Par exemple, nous partageons très ouvertement et nous restons autonomes. C'est très important pour les banques centrales. Elles doivent être autonomes, examiner les choses de manière objective et prendre des décisions qui conviennent le mieux à leur situation, plutôt que d'essayer de répondre à des attentes qui pourraient ne pas être durables.

Maurice s'est positionné comme un centre financier dans la région. Quelles mesures pourraient être prises pour renforcer la collaboration entre sa Banque centrale et celles d'autres pays africains pour favoriser l'inclusion financière et le développement économique ?

En fait, Maurice a pris la décision d'intégrer les membres dès le début. C'est vraiment généreux de leur part. Dès le départ, nous faisons partie intégrante de ce processus et nous en sommes très reconnaissants. Nous savons que cela peut profiter à de nombreux autres pays. La collaboration est essentielle.

Les monnaies numériques gagnent du terrain à l'échelle mondiale. Comment l'AACB envisage-t-elle l'adoption potentielle des monnaies numériques et quels sont les défis et opportunités spécifiques pour les petites économies comme Maurice ?

Nous avançons plutôt lentement dans ce domaine, car nous examinons d'autres mécanismes déjà en place. Par exemple, la monnaie électronique. En quoi diffère-t-elle de la monnaie numérique ? Le débat est encore en cours, mais ce que beaucoup ont fait, c'est établir des sandboxes pour obtenir des informations sur les technologies, parce qu'elles comportent également certains risques. De quels risques devons-nous être conscients et comment pouvons-nous les gérer ? Beaucoup de pays ne se précipitent pas dans ce domaine, car l'inclusion financière est déjà en cours, pas nécessairement avec la monnaie numérique, mais avec la monnaie électronique, comme les paiements mobiles. La question est de savoir quels avantages supplémentaires, nous pouvons ajouter.