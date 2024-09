Togo: RN1 - Réhabilitation des points critiques

Les usagers de la route nationale N°1 peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Les nombreux nids de poule présents sur cet axe majeur, qui relie Lomé aux pays de l'hinterland (Burkina Faso, Niger, Mali), constituent depuis longtemps un véritable calvaire. Aujourd'hui, d'importants travaux sont en cours pour améliorer la situation.

Ces travaux sont destinés à corriger tous les points critiques de cet axe, en particulier les portions où les dégradations sont les plus marquées. Parmi les zones déjà prises en charge, on compte le tronçon entre Tsévié et Notsè, où les problèmes ont été résolus.

Ce mercredi, c'est au tour de la portion Adétikopé-Davié, où les équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour effectuer les réparations nécessaires. Pour permettre aux travaux de se dérouler sans entrave, une déviation a été mise en place pour les usagers, afin de minimiser les perturbations de la circulation.

Depuis longtemps, de nombreuses voix se sont élevées contre l'état de cette route essentielle pour le transport des biens et des personnes vers l'intérieur du pays et les pays voisins.

Ces travaux en cours marquent le début d'une réponse concrète aux préoccupations des usagers.

Avec ces efforts de réhabilitation, les autorités entendent non seulement faciliter la mobilité, mais aussi renforcer la sécurité routière et soutenir le développement économique en facilitant les échanges entre Lomé et les pays de l'hinterland.