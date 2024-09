Maroc: L'exposition 'Mon monde fantastique', une plongée dans l'univers artistique de Malak Iraqi

Rabat — L'exposition "Mon monde fantastique" de la jeune artiste Malak Iraqi, dont le vernissage a eu lieu, mercredi à la Villa des Arts de Rabat, est une invitation à explorer l'univers artistique haut en couleurs de cette artiste aux multiples talents. "Mon monde fantastique" met en avant les compétences artistiques, le talent singulier et la grande sensibilité de cette jeune artiste porteuse de trisomie 21, qui, à travers ses oeuvres, révèle une vision unique du monde et de l'environnement qui l'entoure.

Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 31 octobre, est également l'occasion pour les visiteurs de découvrir un univers vibrant de sensibilité et d'expression, tout en leur offrant une expérience visuelle et émotionnelle unique. Dans une déclaration à la MAP, Malak Iraqi, native de Rabat en 2013, s'est dite heureuse de présenter ses tableaux, à travers lesquels elle s'exprime de la plus belle des manières, ajoutant que certaines de ses œuvres représentent sa famille et l'amour qu'elle leur porte, tandis que d'autres des personnages de dessins animés.

Pour sa part, la présidente de l'Association marocaine des trésors 21 (AMT21) et maman de Malak, Nezha Iraqi, a indiqué que cet événement s'inscrit dans le cadre d'une série d'expositions de peinture intitulée "Le monde fantastique des trésors", initiée par la Fondation Al MADA, en partenariat avec l'AMT21 pour valoriser les compétences individuelles des jeunes artistes porteurs de trisomie 21.

Mme Iraqi a également souligné que chacune des œuvres de Malak raconte une histoire particulière et reflète plusieurs émotions différentes, ajoutant qu'elle s'inspire de son monde imaginaire, de sa famille et des personnages de ses dessins animés préférés pour créer ses tableaux.

"Les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent exceller dans de nombreux domaines. Il suffit de croire en leur potentiel et les soutenir pour que leurs talents et capacités puissent émerger", a-t-elle souligné. Malak Iraqi est une jeune artiste aux multiples facettes, qui excelle en tant que mannequin, influenceuse, et surtout en tant qu'artiste-peintre. Son intérêt précoce pour l'art a été remarqué grâce à ses compétences artistiques, notamment sa maîtrise de la théorie des couleurs et son utilisation ingénieuse de celles-ci.