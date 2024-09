Afrique: Stade Barea - L'Égypte prête à apporter son expertise

Organisatrice de la Coupe d'Afrique des Nations à plusieurs reprises, hôte des Jeux Africains en 2027, l'Égypte est une grande nation sportive et annonce son soutien à Madagascar en matière de jeunesse et sports.

L'Égypte a marqué l'histoire sportive de Madagascar lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, où les Barea, pour leur première participation, ont atteint les quarts de finale. Préférée au Cameroun, l'Égypte a été choisie par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour organiser la CAN, grâce à la qualité de ses infrastructures. « Nous sommes prêts à aider, à apporter et à partager notre expertise et expérience dans la construction d'infrastructures sportives et dans l'accompagnement des jeunes », a déclaré Rabab Said Abdou Abdelhadi, ambassadeur d'Égypte à Madagascar.

L'Égypte est un partenaire de longue date de Madagascar dans plusieurs domaines. Cette fois-ci, l'ambassade d'Égypte à Madagascar souhaite renforcer sa coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

« Quand j'étais à la CAF en Égypte, en six mois, nous avons réussi à reconstruire le stade pour la CAN 2019. De nombreux sujets ont été abordés, notamment la rénovation du Stade Barea et l'envoi de jeunes en Égypte pour des formations et des renforcements de capacités », a souligné Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Une séance de travail sera organisée entre le MJS et l'Ambassade d'Égypte en vue de la signature d'un mémorandum d'entente.