Madagascar: Pêche et économie bleue - Concertation de trois jours pour aligner les stratégies nationales

Un atelier sur l'alignement des stratégies nationales de pêche et d'aquaculture s'est tenu au Radisson Blu Ambodivona, Antananarivo, du 9 au 11 septembre. Cet événement vise à harmoniser les plans nationaux d'investissement agricole avec le cadre d'action et la stratégie de réforme de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, en tenant compte des défis liés aux changements climatiques.

Madagascar, l'un des premiers pays à avoir publié le « Document stratégique aligné à la PFRS » l'année dernière, poursuit sa démarche de réforme. Cette étape est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable inscrits dans la Politique Générale de l'État (PGE), notamment la gestion durable des ressources aquatiques.

L'atelier vise à aligner 14 stratégies nationales, y compris les lois et plans de développement, avec les stratégies internationales (PFRS et Instruments mondiaux) et l'économie bleue. Cette initiative renforce la position de Madagascar dans le secteur de la pêche en Afrique.