Madagascar: Lutte contre la corruption - Le ministre de la Justice chez les OECFM

L'OECFM, réuni en Conseil à son siège à Ivandry le jeudi 5 septembre dernier, a eu l'honneur de recevoir Benjamin Rakotomandimby, ministre de la Justice.

Au cours de cette rencontre conviviale à laquelle ont assisté les présidents d'honneur, le ministre a émis son souhait d'une collaboration plus rapprochée avec l'OECFM, notamment dans la lutte qu'il mène contre la corruption.

De par leurs activités, les membres de l'Ordre contribuent de fait à cette lutte ; ils priorisent constamment l'intérêt de l'entité et non pas celui de leurs propriétaires ou de leurs dirigeants. Leur travail garantit la transparence financière (et non financière) et renforce les mécanismes de bonne gouvernance. Leur capacité à auditer, conseiller, et surveiller les entreprises contribue à créer un environnement où la corruption est plus difficile à perpétrer. Notons que le commissaire aux comptes révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission.

Ce fut par ailleurs l'occasion de sensibiliser le ministre sur la non application des textes en vigueur, en citant en particulier l'article 398 de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales qui stipule que les sociétés à responsabilités limitées sont tenues de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elles dépassent à la clôture d'un exercice social les chiffres fixés par décret en Conseil de Gouvernement (décret 2004-453 du 06 avril 2004) pour l'un des critères suivants : montant du capital social (supérieur à 20 millions Ariary), chiffre d'affaires (supérieur à 200 millions Ariary), effectif permanent (supérieur à 50 personnes).

Les membres du Conseil ont également soulevé le problème de l'exercice illégal réalisé par des sociétés/personnes non membres de l'Ordre. La profession est réglementée. Seuls les membres inscrits au Tableau de l'OECFM (arrêté et diffusé tous les ans) sont autorisés à exercer les fonctions et missions de l'Expert Comptable et Financier : tenue de la comptabilité, révision des comptes. La réunion s'est terminée au bout d'une heure en s'adressant des encouragements mutuels et par la traditionnelle séance photos.