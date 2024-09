Madagascar: Base Toliara - Les notables et les communautés continuent de réclamer sa réouverture

Les appels à la reprise de Base Toliara continuent d'affluer, notamment dans la cité du Soleil où les notables unissent leur voix pour dénoncer les velléités d'une minorité appuyée par des politiciens de faire barrage à ce projet.

Soutien objectif

La plateforme des notables de Toliara représentant les principales ethnies de la région Atsimo Andrefana, en l'occurrence les Vezo, les Masikoro, les Tanalagna, les Antandroy, et autres viennent, une fois de plus, plaider pour la reprise des activités relatives à ce grand projet d'extraction d'ilménite, une ressource dont regorge la région Atsimo Andrefana. Un soutien objectif quand on sait que ces notables qui avaient participé aux différentes consultations relatives au projet, ont toujours été attentifs aux explications des experts miniers qui ont effectué des recherches approfondies sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux.

C'est le cas par exemple, d'Augustine Razafindravola, membre de la plateforme des notables de Toliara qui est visiblement en connaissance des différents aspects du projet : « Je suis convaincue que Base Toliara est un projet sérieux en tant que mine responsable » déclare-t-elle en précisant que Base a déjà obtenu le prix Indaba 2024. En tant que compagnie cotée, Base se doit de respecter les droits de l'homme et les propriétaires de terrains concernés n'ont pas à être inquiets car leurs droits, notamment en matière d'indemnisation seront respectés. La compagnie respecte également ses obligations en matière de protection de l'environnement ». À ce sujet d'ailleurs, elle se réjouit du fait que « Base Toliara tracera sa propre route et n'utilisera pas la RN9 ».

Complémentarité

De son côté, la communauté vezo est de plus en plus convaincue de l'utilité socio-économique de Base Toliara. Plus précisément, les pêcheurs vezo qui reconnaissent qu'il peut y avoir une réelle complémentarité entre la pêche, leur principale activité et le projet Base Toliara. Claude, Olobe vezo sur le littoral Anbadoy déclare : « Les mouvements des bateaux à Andaboy ne nous perturberont pas. Je tiens à ce que mes compères se rassurent. Moi-même j'étais un opposant auparavant, mais depuis que l'on m'a bien expliqué les activités de la mine, je suis rassuré dorénavant ».

Quant à Franklin, toujours de la tribu vezo, il n'y va pas par quatre chemins pour demander la réouverture de Base Toliara. « La réouverture de Base Toliara est une nécessité car Toliara doit aussi avoir son grand projet minier d'exploitation de ses ressources minières comme Ampanihy, par exemple qui a son exploitation de graphite qui bénéficie à la population » soutient-il. Dans tous les cas, les notables de Toliara condamnent les récupérations politiques faites par les opposants sur cette question de la réouverture de Base Toliara. Un projet qui, pour eux, aura des impacts positifs sur la population.